Ατρόμητος - Άρης: “Διπλό” στο Περιστέρι

Σπουδαίο “τρίποντο” για τους Θεσσαλονικείς, που έφυγαν αλώβητοι από μία δύσκολη έδρα.

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του σημείωσε ο Άρης που, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League, επικράτησε 3-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι. Ντάνιελ Μαντσίνι (10’), Μπρούνο Γκάμα (60’) και Ματέο Γκαρσία (65’) τα γκολ των Θεσσαλονικέων, είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Σρνταν Σπιριντόνοβιτς (45’+3’) για την ομάδα του Γιώργου Παράσχου που… δεν χάρηκε στο ντεμπούτο του.

Οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη τους καλή στιγμή. Ο όμορφος συνδυασμός των Μπαντού Εντιαγέ, Γκάμα, Ντάνιελ Σούντγκρεν είχε ως τελικό αποδέκτη τον Μαντσίνι που από το σημείο του πέναλτι “έγραψε” το 0-1 στο 10ο λεπτό. Έξι λεπτά αργότερα ο Χουλιάν Κουέστα σταμάτησε σε τετ-α-τετ τον Ευθύμη Κουλούρη, με τον Σπιριντόνοβιτς να αστοχεί απελπιστικά στην εξέλιξη της φάσης.

Ο Ματέο Γκαρσία, που πήρε τη θέση του τραυματία Μαντσίνι, αστόχησε από πλεονεκτική θέση στο 35’, ενώ ακολούθησαν δύο ακυρωθέντα γκολ για τον Άρη – από Εντιαγέ (43’) και Αμπουμπακάρ Καμαρά (45’), αμφότερα ως οφσάιντ. Και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, σε μια επανάληψη της φάσης του 16’, ο Κουέστα σταμάτησε τον Κουλούρη αλλά ο Σπιριντόνοβιτς πήρε το “ριμπάουντ” για το 1-1 με διαγώνιο πλασέ.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον διαιτητή Κωνσταντίνο Περράκη να βλέπει στο βίντεο περίπτωση πέναλτι υπέρ του Άρη, σε χέρι του Κυριάκου Παπαδόπουλου, χωρίς ωστόσο να καταλογίζει την εσχάτη των ποινών. Οι Θεσσαλονικείς απείλησαν με το μακρινό σουτ του Λούκας Σάσα (54’) ενώ στην αντίπαλη εστία ο Κουέστα σταμάτησε το εντυπωσιακό τακουνάκι του Κουλούρη (57’).

Ο πρώην φορ του ΠΑΟΚ αναδείχθηκε σε μοιραίο για τον Ατρόμητο, καθώς υπέπεσε σε χέρι εντός περιοχής, με τον Περράκη να δίνει το πέναλτι και τον Γκάμα να νικάει τον Κενάν Πίριτς για το 2-1 στο 60’. Πέντε λεπτά μετά, ο Ματέο εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Παπαδόπουλου για το 3-1, “καθαρίζοντας” το ματς. Ο Κουέστα νίκησε εκ νέου τον Κουλούρη (68’) ενώ ο Γιώργος Δεληζήσης (76’) σταμάτησε ηρωικά πάνω στη γραμμή τους Κουλούρη και Κωνσταντίνο Κωτσόπουλο.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι τέλους, με τον Ατρόμητο να παραμένει με μόλις ένα βαθμό έπειτα από τέσσερα παιχνίδια και τον Άρη να “σβήνει” την τιμωρία των -6 βαθμών.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Γιώργος Παράσχος): Πίριτς, Βασιλαντωνόπουλος, Παπαδόπουλος, Καστελάνο, Ντένιτς, Στρούγγης (86’ Πισάνο), Καρτάλης (61’ Νάτσος), Σάλομον, Μουνίθ (74’ Κωτσόπουλος), Σπιριντόνοβιτς (86’ Μπεντινέλι), Κουλούρης.

Άρης (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Γκάνεα, Φαμπιάνο (46’ Δεληζήσης), Μπράμπετς, Τζέγκο, Σάσα, Εντιαγιέ (85’ Ματίγια), Μαντσίνι (26’ Ματέο Γκαρσία), Καμαρά (85’ Άλι), Γκάμα (63’ Χαΐροβιτς).

