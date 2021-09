Κοινωνία

Κρήτη: νέος ισχυρός σεισμός ταρακούνησε το νησί (εικόνες)

Στο "χορό" των Ρίχτερ το Ηράκλειο. Νύχτα τρόμου για τους κατοίκους της περιοχής. Δεκάδες οι μετασεισμοί.

Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:48 το πρωί στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 22 χλμ νότια, νοτιοανατολικά της Άρβης. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,3 χλμ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δόνηση μετά τα 5,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας, η οποία, σύμφωνα με τους σεισμολόγους, φαίνεται ότι αποτελεί τον κύριο σεισμό.

Λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ της Δευτέρας σημειώθηκε δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών, ενώ έως σήμερα το πρωί ακολούθησαν άλλοι 15 μετασεισμοί.

"Οι μετασεισμοί αυτοί κάνουν την κατάσταση αρκετά επικίνδυνη για τους κατοίκους όταν κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης και στα χωριά που υπέστησαν βλάβες” τόνισε ο Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Μέχρι το βράδυ πάντως είχε ολοκληρωθεί η επιχείρηση εγκατάστασης των σκηνών στις οποίες διανυκτέρευσαν οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου που αδυνατούν να μείνουν στα σπίτια τους, λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν σε αυτά από την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Οι Αρχές αποφάσισαν να στηθούν σκηνές που θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν 2.500 ανθρώπους, ώστε να εξυπηρετηθούν όλες οι οικογένειες και όλοι οι άνθρωποι που δεν πρέπει να μπουν στα σπίτια τους.

Παράλληλα, ένα ολόκληρο Κέντρο Υγείας στήθηκε μέσα σε σκηνή του στρατού και έχει τοποθετηθεί έξω από το Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, προκριμένου να καλυφθούν οι πιθανές ανάγκες που θα προκύψουν, εάν το κτίριο του ΚΥ κριθεί από τους μηχανικούς ακατάλληλο προς χρήση. Σύμφωνα με την διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Λένα Μπορμπουδάκη, η σκηνή έχει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

«Θα νοσηλευτούν περιστατικά που χρήζουν οξυγονοθεραπείας ή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό που λόγω υγείας δεν δύναται να παραμείνει στις σκηνές που έχουν στηθεί στο εκθεσιακό κέντρο ή στους οικισμούς. Μέσα στη νύχτα ολοκληρώθηκε το στήσιμό της και είμαστε έτοιμοι εφόσον χρειαστεί να νοσηλευτούν πολίτες» ανέφερε η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Πάντως σύμφωνα με την κ. Μπορμπουδάκη τη χθεσινή νύχτα σε νοσοκομεία του Ηρακλείου φιλοξενήθηκαν δύο πολίτες του Αρκαλοχωρίου που λόγω σοβαρού χρόνιου νοσήματος ήταν ασφαλέστερο να φιλοξενηθούν σε νοσοκομειακή δομή και όχι στις σκηνές που έχουν στηθεί.

Η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού, βρίσκονται σε επιφυλακή.

