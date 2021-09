Οικονομία

Φορολοταρία: Δείτε εδώ αν κερδίσατε 1000 ευρώ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε, με ένα κλικ, αν είστε ανάμεσα στους νικητές...

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου, η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές Αυγούστου 2021

Από τη νέα φορολοταρία βγήκαν σήμερα 1.000 τυχεροί φορολογούμενοι που θα κερδίσουν από 1.000 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που κερδίζουν, λαμβάνουν ειδοποιητήριο μήνυμα, προσωποποιημένο στον λογαριασμό τους στο Taxisnet. Εν συνεχεία τα ποσά πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει στο Taxisnet.

Σημειώνεται πως τα χρηματικά έπαθλα είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Υπενθυμίζεται πως ο αριθμός των λαχνών τους οποίους δικαιούται μηνιαίως κάθε φορολογούμενος, καθορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών του.

Δείτε ΕΔΩ εάν είστε ανάμεσα στους τυχερούς!

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης (βίντεο)

Παπαδόπουλος για Θήβα: 1700 σεισμοί από τον Ιούλιο μέχρι τώρα (βίντεο)

Αντιεμβολιαστές: Δικογραφίες για ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα social media