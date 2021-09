Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη - Ερυθρός Σταυρός: Ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες (εικόνες)

Άμεση η κινητοποίηση του Ερυθρού Σταυρού μετά το σεισμό των 5,8 ρίχτερ στην Κρήτη

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αμέσως μετά την εκδήλωση της ισχυρής σεισμικής δόνησης των 5,8 Ρίχτερ που έπληξε την Κρήτη τη Δευτέρα (27/9), απέστειλε άμεσα κλιμάκιο Εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών από την Αθήνα και μεγάλη ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας για να συνδράμει τους κατοίκους που τα σπίτια τους έχουν υποστεί μερική ή ολική καταστροφή.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ Dr. Αντώνιος Αυγερινός, αμέσως μετά την γνωστοποίηση του καταστροφικού σεισμού, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου και των όμορών τμημάτων της Κρήτης και άμεσα απεστάλη κλιμάκιο Εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών στις πληγείσες περιοχές

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ, κατόπιν συνεννόησης με τις Πολιτικές Αρχές, εγκατέστησαν Υγειονομικό Σταθμό δίπλα στο συντονιστικό όργανο της Περιφέρειας Κρήτης και συνέδραμαν, μαζί με τα κλιμάκια εθελοντών από τα Περιφερειακά Τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Χανιά, Κίσσαμο και Μοίρες, στην εγκατάσταση σκηνών του Στρατού για να διανυκτερεύσουν οι σεισμόπληκτοι.

Μεγάλη ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αθήνα. Παράλληλα, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστο Στυλιανίδη, η Κεντρική Διοίκηση του Ε.Ε.Σ απέστειλε χθες το απόγευμα (27/9) φορτηγό με μεγάλη ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας, αποτελούμενη από 500 κουβέρτες 50 σκηνές, καθώς και τρόφιμα μακράς διαρκείας. Σήμερα, νωρίς το πρωί, αναχώρησε το δεύτερο φορτηγό με προορισμό την Κρήτη και τις σεισμόπληκτες περιοχές.

