Αθλητικά

Θάνατος Βούλγαρου οπαδού: Τι κατέθεσε ο ιατροδικαστής στη δίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη για τον 28χρονο Βούλγαρο που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου. Τι ανέφερε ο ιατροδικαστής.

Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η δίκη για τον 28χρονο Βούλγαρο, που έχασε τη ζωή του, τον Ιανουάριο του 2020, ύστερα από οπαδικό επεισόδιο, όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκαν η ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του άτυχου νεαρού κι ένας αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης. Αναλύοντας τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η πρώτη μάρτυρας ανέφερε ότι ο θάνατος του 28χρονου προήλθε από τις κακώσεις που προκάλεσε το αυτοκίνητο διερχόμενο πάνω από το σώμα του θύματος. «Οι κακώσεις δεν μπορούν να προέλθουν από ανθρώπινο χέρι οπότε καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος προήλθε από το όχημα», κατέθεσε, ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις της υπεράσπισης αναφορικά με τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν κατά την προηγηθείσα συμπλοκή, είπε ότι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «έως επικίνδυνες».

Ο δεύτερος μάρτυρας αναφέρθηκε στις αστυνομικές έρευνες -κυρίως μέσω της αξιοποίησης υλικού από κάμερες ασφαλείας- που οδήγησαν στην φερόμενη εμπλοκή των οκτώ προσώπων και τα κατέστησαν κατηγορούμενα για την υπόθεση. «Αναλύσαμε καρέ-καρέ 255 ώρες βιντεοληπτικού υλικού», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η διαδικασία αυτή διήρκησε έξι μήνες.

Το περιστατικό συνέβη στις 5 Ιανουαρίου 2020, στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο 28χρονος, οπαδός της βουλγαρικής ομάδας Μπότεφ, είχε ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη με συμπατριώτες του για να παρακολουθήσουν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη (με τον οποίο διατηρούν φιλικές σχέσεις) και τον ΠΑΟΚ. Η παρέα του Βούλγαρων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δέχθηκε άγρια επίθεση από τουλάχιστον 20 οπαδούς του ΠΑΟΚ, που κρατούσαν ξύλινα και σιδερένια αντικείμενα.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι η 27χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, η οποία διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ως ηθικός αυτουργός στην ανθρωποκτονία και οργανωτής της επίθεσης κατηγορείται ένας 49χρονος, που φέρεται να διατηρούσε σχέση με την κοπέλα.

Τόσο η 27χρονη όσο και ο 49χρονος παραμένουν προφυλακισμένοι, σε αντίθεση με τους έξι συγκατηγορουμένους τους (ηλικίας από 25 έως 28 ετών), που είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και διώκονται, κατά περίπτωση, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορές, συνέργεια στις προηγούμενες πράξεις κ.ά.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης (βίντεο)

Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες και κρύο

Αντετοκούνμπο: Γιατί έκανα το εμβόλιο