Πέθανε ο Σερ Ρότζερ Χαντ (βίντεο)

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Λίβερπουλ μετά τον χαμό του εμβληματικού σκόρερ των “κόκκινων”.

Απεβίωσε την Δευτέρα, σε ηλικία 83 ετών, μετά από μακρά ασθένεια, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Αγγλίας το 1966, Ρότζερ Χαντ, όπως ανακοίνωσε η πρώην ομάδα του, η Λίβερπουλ.

Ο Χαντ, ο οποίος σημείωσε τρία γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, ήταν επίσης ο κορυφαίος σκόρερ της Λίβερπουλ με 285 γκολ σε 492 συμμετοχές, μέχρι που ο Ίαν Ρας “έσπασε” το ρεκόρ το 1992.

Υπό τον Μπιλ Σάνκλι, ο Χαντ βοήθησε τη Λίβερπουλ να κατακτήσει δύο τίτλους πρωταθλήματος και το πρώτο της Κύπελλο Αγγλίας τη σεζόν 1964-65, όταν σκόραρε στον τελικό κόντρα στη Λιντς.

Ο απολογισμός του Άγγλου επιθετικού με 244 γκολ στο πρωτάθλημα εξακολουθεί να είναι ρεκόρ για το σύλλογο του Μερσεϊσάιντ.

«Η Λίβερπουλ πενθεί για τον θάνατο του θρυλικού πρώην παίκτη Ρότζερ Χαντ» ανακοίνωσαν σήμερα οι “κόκκινοι”. «Λόγω των επιτευγμάτων του, τού απονεμήθηκε η τιμητική διάκριση του ιππότη και θα είναι για πάντα γνωστός ως “Σερ Ρότζερ” από τους υποστηρικτές του συλλόγου».

Η απώλεια του Χαντ ήρθε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πρώην συμπαίκτη του στην εθνική Αγγλίας, Τζίμι Γκριβς, σε ηλικία 81 ετών.

«Ο Ρότζερ Χαντ δεν έρχεται δεύτερος για κανέναν όσον αφορά τη σημασία του στην Ιστορία της Λίβερπουλ, αυτό είναι ξεκάθαρο» δήλωσε ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.

«Το να είναι ο σκόρερ-καταλύτης στην ομάδα του Σάνκλι και στη συνέχεια να κατακτά αυτούς τους πολύτιμους τίτλους πρωταθλήματος και το Κύπελλο Αγγλίας τον βάζει σε μια ομάδα θρύλων της Λίβερπουλ που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία του συλλόγου που είμαστε σήμερα» πρόσθεσε.

