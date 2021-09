Κοινωνία

Εγκληματικότητα στο Μενίδι: Επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

Ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Τι αποφασίστηκε.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Λευτέρης Οικονόμου, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχαν σε σύσκεψη με τον Δήμαρχο Σπυρίδωνα Βρεττό και τα μέλη της Επιτροπής Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα εν εξελίξει επιχειρησιακά σχέδια για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε μια περιοχή που βρίσκεται σε έξαρση. Στον δήμο παρουσιάζονται διαχρονικά προβλήματα παραβατικότητας όπως διακίνησης ναρκωτικών, διαρρήξεων- κλοπών, οπλοκατοχής και διατάραξης της κοινωνικής συνοχής.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τόνισε ότι άμεσος στόχος είναι να ενισχυθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα της Αστυνομίας και να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα υποστελέχωσης των Αστυνομικών Τμημάτων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Στόχος μας είναι οι πολίτες να είναι και να αισθάνονται ασφαλείς σ’ όλες τις γειτονιές και τις γωνιές της χώρας. Ο πολίτης θέλει κοντά τον αστυνομικό και αυτό θα συμβεί όσο γίνεται πιο σύντομα. Προβλέπεται ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημάτων και καλύτερος συντονισμός των δράσεων από τις μονάδες της ΕΛ.ΑΣ» και συμπλήρωσε: «Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν πουθενά κανενός είδους άβατα. Στην περιοχή θα τεθεί σε εφαρμογή επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τον Δήμο προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα εγκληματικότητας».

Στο Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας εκδικάστηκε η έφεση του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητεί να μην καταβληθεί αποζημίωση ύψους 490.000 ευρώ στην οικογένεια του Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στην αυλή του σχολείου του στο Μενίδι κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής πριν από περίπου 4 χρόνια. Η απόφαση αναμένεται σε τρεις με τέσσερις μήνες.

