Πολιτική

Πάιατ: Κρίσιμος ο ρόλος της Ελλάδας για την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτήρισε «πιο ευθυγραμμισμένα από ποτέ» τα ενεργειακά συμφέροντα Ελλάδας-ΗΠΑ.

Τα ενεργειακά συμφέροντα της Ελλάδας και των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένα από ποτέ, επεσήμανε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας το απόγευμα της Τρίτης στο 6ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης.

Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε ειδικότερα στον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου, που εξυπηρετεί την ασφάλεια εφοδιασμού και τον περιορισμό της πολιτικής επιρροής της Ρωσίας στις χώρες της περιοχής. «Ο ρόλος της Ελλάδας για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Ευρώπη είναι κρίσιμος», ανέφερε ο Αμερικανός πρέσβης. «Υπάρχει κίνδυνος έλλειψης φυσικού αερίου τον χειμώνα, καθώς οι παραδόσεις αερίου από τη Ρωσία είναι ανεξήγητα χαμηλές σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα αποτελεί μέρος της λύσης στο πρόβλημα με τον αγωγό ΤΑΡ και τον πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη», προσέθεσε.

Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε, επίσης, στις αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, τονίζοντας ότι η μονάδα φυσικού αερίου της “Μυτιληναίος”, καθώς και η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Αλεξανδρούπολη, στην οποία θα συμμετάσχει η Βόρεια Μακεδονία, θα κατασκευαστούν με τεχνολογία της General Electric.

Στο ίδιο συνέδριο η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών και μετασχηματισμού τους σε “πράσινα” νησιά.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, Γιάννης Γιαρέντης, υπογράμμισε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μέσα στο 2022 θα προστεθούν νέες μονάδες ΑΠΕ, ισχύος 2000 μεγαβάτ, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Κωνσταντίνος Μαύρος, τόνισε ότι ο στόχος της εταιρείας για ισχύ 500 μεγαβάτ ΑΠΕ θα επιτευχθεί το επόμενο δωδεκάμηνο. Ως το 2026 το “πράσινο” παραγωγικό δυναμικό της ΔΕΗ θα φθάσει σε 4,8 γιγαβάτ με παραγωγή και στα Βαλκάνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Belharra: Οι νέες φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού (βίντεο)

Σεισμός στο Ηράκλειο: Ένας σκύλος τριγυρνά μόνος στα ερείπια (εικόνες)