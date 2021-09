Κόσμος

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε υπερηχητικό πύραυλο

Τι ανακοίνωσε το καθεστώς για το νέο οπλικό σύστημα που δοκιμάζεται αυτές τις ημέρες.

Το οπλικό σύστημα που εκτοξεύθηκε από τη Βόρεια Κορέα προς τις ανατολικές ακτές της και τη θάλασσα χθες Τρίτη ήταν υπερηχητικός πύραυλος που η χώρα ανέπτυξε το τελευταίο διάστημα, μετέδωσε σήμερα το βορειοκορεάτικο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η Βόρεια Κορέα αξίωσε εξάλλου χθες οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα να αφήσουν κατά μέρος την πολιτική «δύο μέτρων και δύο σταθμών» όσον αφορά τα εξοπλιστικά της προγράμματα αν θέλουν να ξαναρχίσουν συνομιλίες.

Η ανάπτυξη του οπλικού συστήματος αυξάνει τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας, σύμφωνα με το KCNA. Το πρακτορείο διευκρίνισε ότι ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δεν επέβλεψε προσωπικά τη δοκιμή.

«Στην πρώτη του δοκιμαστική εκτόξευση, οι επιστήμονες (...) επιβεβαίωσαν τον έλεγχο της πλεύσης και της σταθερότητας του πυραύλου στο ενεργό τμήμα», κατά το KCNA.

Ο πύραυλος, που σύμφωνα με την ίδια πηγή βαπτίστηκε Hwasong-8, ανταποκρίθηκε στις τεχνικές προδιαγραφές που είχαν τεθεί, όπως η «δυνατότητα ελιγμών κατά την πτήση» και τα χαρακτηριστικά της «αιώρησης κατά την υπερηχητική πτήση της αποσπώμενης κεφαλής του».

Τόσο η Βόρεια όσο και η Νότια Κορέα έκαναν δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων την 15η Σεπτεμβρίου, καθώς η κούρσα εξοπλισμών με ολοένα πιο εξελιγμένα όπλα συνεχίζεται ενώ οι προσπάθειες να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις αποδεικνύονται άκαρπες.

