Ελασσόνα: Βρέφος μπουσουλούσε… στη μέση του δρόμου

Από βέβαιο θάνατο έσωσε μία γυναίκα βρέφος που μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου.

Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Ελασσόνα, όταν νεαρή οδηγός, εθελέντρια του Ερυθυρού Σταυρού, Ελένη Γκανάτσιουεντόπισε ένα μωρό 10 μηνών να... μπουσουλά στη μέση του δρόμου.ι



Σύμφωνα με το elassona-city.gr, η οδηγός κινείτο προς την πόλη όταν αντίκρισε έντρομη το μωράκι να μπουσουλά μόνο του.

Όπως η ίδια δήλωσε, ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο της, ακολουθούσε φορτηγό. Η νεαρή οδηγός βρήκε την ψυχραιμία να κατέβει από το όχημά της και με αστραπιαίες κινήσεις να πάρει στην αγκαλιά της το βρέφος, σώζοντάς το την τελευταία στιγμή.

Αρχικά η γυναίκα άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ενώ στη συνέχεια πήρε τηλέφωνο το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και παρέλαβαν το 13 μηνών βρέφος και το παρέδωσαν στην οικογένειά του, ενώ προσπάθησαν να ηρεμήσουν την οδηγό, η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ.

Οι έρευνες για την πρωτοφανή αυτή υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

