Οικονομία

100 - 120 δόσεις: λήξη διορίας για την επανένταξη στην ρύθμιση

Κλείνει σύντομα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις επανένταξης στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων, για όσους επλήγησαν από την πανδημία.

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την επανένταξη στις παλαιές ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων, για όσους τις έχασαν στην περίοδο της πανδημίας. Παράλληλα όσοι επανενταχθούν στις ρυθμίσεις θα πρέπει να πληρώσουν μέχρι σήμερα τις δόσεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, ενώ άνοιξε η πλατφόρμα για τις 36 - 72 δόσεις για τα κορονοχρέη.

Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται και έχουν χάσεις τις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων, θα πρέπει να κάνουν αίτηση επανένταξης στις ρυθμίσεις που έχασαν υπό την βασική προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν πληγεί από την πανδημία στο «myBusinessSupport».

Εφόσον αυτό συμβαίνει τότε οι φορολογούμενοι που στο διάστημα από την 1η Μαρτίου του 2020 έως και τις 31 Ιουλίου του 2021, έχασαν την ρύθμιση λόγω της πανδημίας μπορούν να επιστρέψουν υποβάλλοντας αίτηση μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport, και θα τους δοθεί μία νέα ευκαιρία, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Για να μπορέσουν να εξοφλήσουν τα παλαιά χρέη τους σε περισσότερες δόσεις, οι πληττόμενοι οφειλέτες θα πρέπει:

Να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myBusinessSupport

Να καταβάλουν τη δόση μηνός Αυγούστου 2021 της ρύθμισής τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να αναβιώσουν την ρύθμιση με την καταληκτική ημερομηνία να επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης. Δηλαδή, οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν θα προστεθούν στο τέλος του προγράμματος της ρύθμισης ή των ρυθμίσεων.

Ποιοι όμως είναι εκείνοι οι οφειλέτες που έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν εκ νέου στις παλαιές ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων;

Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν πληττόμενο κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19». Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

Η αίτηση

Με την υποβολή της αίτησης επανένταξης του οφειλέτη στις παλιές ρυθμίσεις, θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ οι δόσεις των ρυθμίσεων που χάθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου 2020 - Ιουλίου 2021. Με την πληρωμή της δόσης του Αυγούστου μαζί με τη δόση του Σεπτεμβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 οι παλιές ρυθμίσεις «ξεπαγώνουν» και οι δόσεις που έμειναν απλήρωτες θα προστεθούν στο τέλος των ρυθμίσεων.

Η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται:

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 3 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους. Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές του εντός της προθεσμίας καταβολής τους.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται:

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης. Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές του εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους. Αν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ' υποτροπή.