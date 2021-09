Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Στο δικαστήριο και η κατηγορούμενη (βίντεο)

Παρούσα στο δικαστήριο είναι και η δράστις της επίθεσης η οποία έφτασε, υπό άκρα μυστικότητα, στο δικαστήριο λίγο μετά την Ιωάννα Παλιοσπύρου

Απέναντι στους δικαστές και τους ενόρκους που θα κρίνουν τη γυναίκα που της επιτέθηκε με βιτριόλι το πρωί της 20ης Μαΐου 2020, βρίσκετα σήμερα η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία έφτασε στο δικαστήριο στις 9.00 το πρωί, συνοδευόμενη από τους δικηγόρους της.

Ωστόσο, σήμερα Παρούσα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα είναι και η 37χρονη κατηγορουμένη, η οποία ζήτησε να μεταχθεί σήμερα στο δικαστήριο.





H συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο οπότε και η 37χρονη θα οδηγηθεί στο εδώλιο από διπλανή αίθουσα που προς το παρόν κρατείται.

Για την παρουσία της κατηγορουμένης ενημέρωσαν την Ιωάννα οι συνήγοροι και η μητέρα της λέγοντάς της: «Μη νιώσεις άσχημα αν συγκινηθείς. Δεν πειράζει είναι ανθρώπινο».

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έφτασε στο δικαστήριο στις 9.00 το πρωί, συνοδευόμενη από τους δικηγόρους της, και με την κατάθεση της θα ανοίξει την ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που προκάλεσε συγκίνηση σε χιλιάδες πολίτες.

Το θύμα της ακραίας επίθεσης θα ανέβει στο βήμα του μάρτυρα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, για να εξιστορήσει όσα έγιναν εκείνο το πρωί. Το πρωί που ακολουθώντας μία ρουτίνα για να πάει στη δουλειά της στην Καλλιθέα, ούτε θα μπορούσε να φανταστεί πως πλησιάζοντας το ασανσέρ για να ανέβει στο λογιστικό γραφείο, απείχε μόνο μερικά δευτερόλεπτα από τη διακινδύνευση της ζωής της, από μία ραγδαία και βάναυση αλλαγή σε ότι έκανε ως τότε. Θα εξιστορήσει όμως και για το «μετά».





Σύμφωνα με τον συνήγορο της, Απόστολο Λύτρα, η Ιωάννα είναι έτοιμη για την σημερινή διαδικασία, όσο κι αν αυτό είναι οδυνηρό για αυτήν και έτοιμη να δεχθεί όλες τις ερωτήσεις.

Εκείνο ωστόσο που δεν ξέρει να απαντήσει, γιατί και η ίδια δεν έχει απάντηση, είναι το γιατί δέχθηκε αυτή την επίθεση. Αυτό είναι το ερώτημα που καλείται να απαντήσει το δικαστήριο, ώστε να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη για την προσωπικότητα της δράστιδας, η οποία μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί αόριστα στα αίτια της επίθεσης κάνοντας λόγο για μία πεποίθηση της πως η Ιωάννα είχε εμπλοκή σε προσωπικό της πρόβλημα.

Η 37χρονη φαίνεται να πίστευε πως η Ιωάννα σχετιζόταν με έναν άντρα με τον οποίο επεδίωκε να σχετιστεί σοβαρά η ίδια. Ο άντρας, 40 ετών, θα καταθέσει στο δικαστήριο, όπως κατέθεσε και στο προηγούμενο στάδιο της ποινικής υπόθεσης. «Ο άνδρας αυτός έχει δώσει κατάθεση στις αρχές και ανέφερε ότι εδώ και δυο χρόνια γνωρίζει την 37χρονη κατηγορουμένη και διατηρεί μαζί της "ελεύθερη ερωτική σχέση" μέχρι και σήμερα» ανέφερε στο διαβιβαστικό της η Αστυνομία, μετά τη σύλληψη της δράστιδος.

