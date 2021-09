Economist - Σακελλαροπούλου για κλιματική αλλαγή: ανάγκη για υπερεθνικές δράσεις

Πολιτική

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κήρυξε την έναρξη των εργασιών του 5ου Συνεδρίου Βιωσιμότητας του Economist.

«H κλιματική πρόκληση δεν γνωρίζει σύνορα και επιτάσσει συντονισμένες πρωτοβουλίες και κοινές δράσεις κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και κοινωνίας πολιτών, σε υπερεθνική, εθνική και τοπική κλίμακα», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 5ου Συνεδρίου Βιωσιμότητας του Economist για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία της, η κ. Σακελλαροπούλου επισήμανε ότι για την αντιμετώπιση της κλιματικής απειλής δεν αρκεί μόνο η πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κρίσεων. Χρειάζεται η, σε βάθος χρόνου, προσαρμογή, η οικοδόμηση ανθεκτικότητας των κοινωνιών και οικοσυστημάτων μας στις κλιμακούμενες απειλές, και ο αναπροσανατολισμός της οικονομικής ανάπτυξης στην απαίτηση της αειφορίας και βιωσιμότητας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η περιβαλλοντική απειλή υποχρεώνει τις χώρες της Μεσογείου να συντονίσουν προσπάθειες, να ενώσουν δυνάμεις, να μοιραστούν κοινούς πόρους και σημείωσε: «Είδαμε τη δύναμη της ευρωπαϊκής ενότητας στην ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, την επιστράτευση του RescEU στις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Είδαμε, επίσης, το μεγαλείο της διεθνούς και ανθρώπινης αλληλεγγύης σε φυσικές καταστροφές που κινητοποίησαν δεκάδες κράτη της διεθνούς κοινότητας να σπεύσουν προς αρωγή. Ακόμα και ισχυρές χώρες είναι αδύναμες μπροστά στη μανία των φυσικών καταστροφών, που μας θυμίζουν τη βαθύτερη σοφία της διακρατικής συνεργασίας και αλληλεγγύης απέναντι σε οικουμενικούς κινδύνους».

Στο πλαίσιο αυτό, δήλωσε, ότι ορθώς οι 9 ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου κάλεσαν τα κράτη της G20 και τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη να κυρώσουν τη Συμφωνία του Παρισιού και να υιοθετήσουν υψηλότερης φιλοδοξίας εθνικά προγράμματα προσαρμογής. «Ορθώς αναδεικνύουν την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων της Μεσογείου, τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πράσινη τεχνολογία, την προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, πράσινης οικονομίας και γαλάζιας οικονομίας, μέρος της οποίας είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός» πρόσθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αναφερόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την χαρακτήρισε παγκόσμια πρωτοπόρο όχι μόνο στην υπεράσπιση των αρχών που συνθέτουν τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, αλλά κυρίως στην υιοθέτηση μιας φιλόδοξης ατζέντας που μετατρέπει τη Συμφωνία του Παρισιού στο συγκεκριμένο και τολμηρό πρόγραμμα δράσης, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, γνωστό ως Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. «Ο επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ένα τρίτο περίπου των συνολικών επενδύσεων από το Σχέδιο Ανάκαμψης NextGenerationEU, θα χρηματοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» συμπλήρωσε η Πρόεδρος.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η λεκάνη της Μεσογείου, κοιτίδα αρχαίων πολιτισμών και θάλασσα ζωογόνος της νεότερης Ευρώπης, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ευπάθειας και σημείωσε ότι οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, μακροί καύσωνες και ξηρασίες, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι ήδη ορατές εκδηλώσεις της ανθρωπογενούς περιβαλλοντικής επιδείνωσης.

Και κατέληξε η κ. Σακελλαροπούλου: «Η κλιματική αλλαγή δεν απειλεί μόνο με απώλεια φυσικού πλούτου, αφόρητη επιβάρυνση των αστικών περιοχών, διατάραξη οικοσυστημάτων, λειψυδρία και ερημοποίηση. Στο βάθος του ορίζοντα συνιστά μια πραγματική απειλή ανθρώπινης ασφάλειας, υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή και υποκινεί μελλοντικά κύματα μαζικής μετακίνησης κλιματικών προσφύγων από την Ασία και την Αφρική προς την Ευρώπη».

