Ποιοι διστάζουν να εμβολιαστούν; Τι ρόλο παίζει το μορφωτικό επίπεδο;

Τα ανατρεπτικά αποτελέσματα της έρευνας ...

Ένα βασικό εμπόδιο στο μαζικό εμβολιασμό είναι η διστακτικότητα των πολιτών να εμβολιαστούν. Έτσι στις ΗΠΑ διενεργήθηκε μία μελέτη που μελετά το συσχετισμό μεταξύ τον αρχικό δισταγμό κάποιου να εμβολιαστεί και το αν τελικά εμβολιάστηκε.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τη σχετική πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό JAMA.

Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 4654 άτομα με 59% γυναίκες και μέση ηλικία τα 50,7 έτη και το 74% (3439 άτομα) ολοκλήρωσε την περίοδο παρακολούθησης.

