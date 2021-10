Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook: Διέρρευσαν εσωτερικά έγγραφα - Το Instagram “τοξικό για τους εφήβους”

Μετά την αποκάλυψη της Wall Street Journal εσωτερικών εγγράφων της Facebook, ο τεχνολογικός κολοσσός κοινοποίησε μέρος της έρευνάς του.

Μετά τη μεγάλη αποκάλυψη της Wall Street Journal εσωτερικών εγγράφων που αποδείκνυαν την εξαιρετικά αρνητική επίδραση που έχει το Instagram στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, το Facebook κοινοποίησε μέρος εσωτερικών του δεδομένων, σχετικά με τον αντίκτυπο του Instagram στην ψυχική ευημερία των εφήβων.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal τα αρχεία έδειχναν ότι το Instagram γνώριζε ότι το social media έχει αρνητική επίδραση στην ψυχική υγεία των εφήβων. Το Facebook απάντησε στις αποκαλύψεις ότι «τα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν είναι ακριβή ενώ η έρευνα δεν αποδεικνύει ότι το Instagram είναι “τοξικό για τα έφηβα κορίτσια”».

Όπως φαίνεται από τις έρευνες, η διείσδυση των social media στην καθημερινότητα των ανθρώπων είναι τεράστια.

Ορισμένα από τα αδημοσίευτα έγγραφα του τεχνολογικού κολοσσού περιλαμβάνουν έρευνα σχετικά με την εικόνα του σώματος των εφήβων και την κοινωνική σύγκριση με βάση την εμφάνιση. «Οι έφηβοι που έχουν χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή είναι πιο πιθανό να πουν ότι το Instagram κάνει την ψυχική τους υγεία … χειρότερη» ανέφερε μεταξύ άλλων ένα από τα έγγραφα

Η δημοσίευση της έρευνας παραδόθηκε πριν από μια ακρόαση του Κογκρέσου σχετικά με την επίδραση του Facebook και του Instagram στην ψυχική υγεία των παιδιών. Το Facebook δημοσίευσε τα στοιχεία στο site του.

Η έκθεση της WSJ επεσήμανε ακόμη ότι στην έκθεση του FB για την εικόνα του σώματος το έτος 2020 φαίνεται ότι το 40% των έφηβων αγοριών βίωσαν σύγκριση με τα πρότυπα του instagram, που τους δημιούργησε αρνητικά συναισθήματα, ενώ υπογράμμισε συγκεκριμένα ευρήματα ως απόδειξη ενός ευρύτερου προβλήματος στην ψυχική υγεία των χρηστών. Το εύρημα ότι «το 32 % των εφήβων κοριτσιών είπαν ότι όταν ένιωθαν άσχημα με το σώμα τους, το Instagram τα έκανε να αισθάνονται χειρότερα» είναι χαρακτηριστικό.

Τα έγγραφα έδειξαν επίσης ότι η εταιρεία φοβόταν ότι έχασε από τις αντίπαλες εφαρμογές κοινωνικών μέσων Snapchat και TikTok, οι οποίες κέρδισαν κατά κράτος μεταξύ εφήβων, τη στιγμή που ο αριθμός των εφήβων που χρησιμοποιούν το Facebook κάθε μέρα είχε μειωθεί κατά 19% τα τελευταία δύο χρόνια

«Η παγκόσμια διείσδυση εφήβων στο FB είναι χαμηλή και η απόκτηση φαίνεται να επιβραδύνεται», σημειώνεται σε έγγραφο από τον Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με την The Journal.

Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιό του, το Facebook ανέφερε ότι η έκθεση της The Journal δεν ήταν «τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια ανακύκλωσης προηγούμενων ερευνών».

