Δένδιας: Συμμορίες νεοναζί δεν έχουν θέση στην ελληνική κοινωνία

"Τα τάγματα εφόδου δεν θα γίνουν ανεκτά, ούτε τότε, ούτε τώρα, ούτε ποτέ".

Εγκληματικές συμμορίες που συνεχίζουν να προπαγανδίζουν νεοναζιστικές ιδέες δεν έχουν θέση στην ελληνική κοινωνία, διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε χαιρετισμό του στο πάνελ «Καταπολεμώντας τον ρατσισμό και τη ρητορική μίσους», που διοργάνωσε το Athens Democracy Forum στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA). Εξίσου, τόνισε πως όσοι, ακόμη και σήμερα, προσπαθούν να δηλητηριάσουν με απεχθείς ιδέες και πράξεις τις νεότερες γενιές, πρέπει να γνωρίζουν ότι οι προσπάθειές τους θα αποτύχουν. Επιπροσθέτως, διαβεβαίωσε ότι οι θεσμοί και οι κοινωνίες μας είναι ανθεκτικοί και θα παραμείνουν σε επαγρύπνηση, εάν τέτοιες ιδέες επιχειρήσουν να επανεμφανιστούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, αφού ανέφερε πως νεοναζιστικές εγκληματικές ομάδες που αποτελούσαν κατάλοιπο μιας περιθωριακής ομάδας για πολλά χρόνια, αύξησαν τη δημοτικότητά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, επανέλαβε τα λόγια που είχε πει στο κοινοβούλιο στις 24 Αυγούστου 2012, απευθυνόμενος στη Χρυσή Αυγή: τα τάγματα εφόδου δεν θα γίνουν ανεκτά, ούτε τότε, ούτε τώρα, ούτε ποτέ.

Με σαφήνεια, έστειλε το μήνυμα πως «είμαστε εδώ, για να αντιμετωπίσουμε τις άθλιες ενέργειές τους με λόγο, με σταθερότητα και πίστη στους δημοκρατικούς μας θεσμούς».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών απηύθυνε την προτροπή να είναι η Αθήνα, η Δημοκρατία, το Ολοκαύτωμα και η Μνήμη, οι τέσσερις λέξεις που πλαισιώνουν την εκδήλωση, το φως που θα οδηγεί τις ευγενείς προσπάθειές τους, για τη μνήμη των θυμάτων, για το μέλλον των παιδιών, για τις επόμενες γενιές.

Ξεκινώντας τον χαιρετισμό του, ο Νίκος Δένδιας ανέδειξε την πολλαπλή σημασία του συμποσίου «Καταπολεμώντας τον ρατσισμό και τη ρητορική μίσους». Ειδικότερα, ανέφερε πως το συμπόσιο τιμά την ογδοηκοστή επέτειο της σφαγής στο Babyn Yar, στην Ουκρανία και ότι αποτελεί μια συμβολή στην ελληνική προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA) και ένα σημαντικό ορόσημο.

Σημείωσε πως οι εκδηλώσεις της ελληνικής προεδρίας θα κορυφωθούν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2022, εκφράζοντας την ελπίδα να πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία. Αναφερόμενος ειδικότερα στην πανδημία, είπε πως ο κορονοϊός είναι «ο ελέφαντας στο δωμάτιο», όχι μόνο επειδή έχει δημιουργήσει προβλήματα σε σχεδόν κάθε διεθνή διοργάνωση κατά τη διάρκεια του 2020 και του 2021, αλλά και επειδή υπενθύμισε πως, ακόμη και οι πιο προηγμένες και εξελιγμένες κοινωνίες, μπορούν να γίνουν θύματα παραπληροφόρησης, ρητορικής μίσους και θεωριών συνομωσίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, o Νίκος Δένδιας κατέστησε ξεκάθαρο πως «είμαστε σε εγρήγορση» και εξήγησε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένοι διεθνείς οργανισμοί, όπως η IHRA, μια εις βάθος έρευνα του τι συνέβη στα σκοτεινά χρόνια του ναζισμού και έχει ένα ευρύ σύνολο τεκμηριωμένων μελετών για το Ολοκαύτωμα, όχι μόνο για τα θύματα και τους δράστες, αλλά και για το σύνολο των κοινωνιών.

