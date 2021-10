Κόσμος

Σεισμός στο Ιράν

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στο Ιράν, προκαλώντας τραυματισμούς.

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS) με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι και να προκληθούν κάποιες υλικές ζημιές, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 04:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) με εστιακό βάθος 10 χλμ. κοντά στην πόλη Γκαβανέχ, στην επαρχία Μπουσέρ, διευκρίνισε το USGS.

Τον σεισμό ακολούθησε δύο και πλέον ώρες αργότερα μετασεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

