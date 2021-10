Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Οι νέοι πρέπει να απομονώσουν ακραία φασιστικά φαινόμενα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντησης με νέες και νέους στο Κέντρο Νεότητας του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Κεντρικής Μακεδονίας.

«Τα παιδιά μαζί με τους δασκάλους, τους γονείς και τη συντεταγμένη Πολιτεία πρέπει να απομονώσουν ακραία φασιστικά φαινόμενα και να απομακρυνθούν από την κουλτούρα της βίας και από όσους την υποκινούν», επισήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή τα γεγονότα στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και Ευόσμου, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με νέες και νέους στο Κέντρο Νεότητας του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο υπάγεται στο υπουργείου Εργασίας, στη Σταυρούπολη.

«Είναι κρίμα που αυτή έτσι κι αλλιώς ευάλωτη, λόγω της πανδημίας, σχολική χρονιά, ξεκίνησε με κάποια διαλυτικά φαινόμενα που είδαμε τις τελευταίες μέρες στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και Ευόσμου», τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου και συνέχισε: «Όμως οι νέοι που φοιτούν στα επαγγελματικά και τεχνικά λύκεια είναι αγωνιστές της ζωής. Θέλουν να μάθουν μια τέχνη, να εργαστούν, να βοηθήσουν την οικογένειά τους και τους εαυτούς τους. Είμαι βέβαιη ότι δεν ονειρεύονται έναν κόσμο που θα κυριαρχείται από τη βία και τη μισαλλοδοξία, αλλά θέλουν να δημιουργήσουν. Και αυτό είναι κάτι που θα τους το δώσει η γνώση και η μάθηση, ώστε να απομονώσουν, με τη βοήθεια των γονέων και των δασκάλων τους και τη βοήθεια της συντεταγμένης Πολιτείας, ακραία φασιστικά φαινόμενα και να απομακρυνθούν από την κουλτούρα της βίας και από όσους την υποκινούν».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ακόμα ότι «η γνώση είναι δύναμη. Αυτό ισχύει για όλους. Και το λέω και στα θέματα με τους πρόσφυγες που έχουμε πολλές φορές. Η ενσωμάτωση, η κοινωνία που πρέπει όλοι να είμαστε μαζί, ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον, όλα αυτά με τη γνώση και τη μάθηση. Γι αυτό ξεκινάμε και από μικροί το σχολείο και παίρνουμε το καλύτερο που μπορούμε να πάρουμε από τους δασκάλους μας, από τους καθηγητές μας. Αυτή είναι η δύναμη και τα εφόδια για τη ζωή. Κοιτώντας τα πρόσωπά σας ξέρω ότι εσείς είσαστε το μέλλον, σε εσάς ανήκει το μέλλον. Εμείς έχουμε ευθύνη απέναντί σας, αλλά εσείς πιστεύω με τόλμη με αισιοδοξία θα δημιουργήσετε όλα όσα θέλετε και τελικά να κάνετε και ένα αύριο καλύτερο για τον τόπο μας. Εδώ είναι μία μικρή γωνία στην οποία μπορείτε να δουλέψετε πάνω σε αυτό. Και όλα τα άλλα εφόδια που παίρνει ο καθένας είμαι βέβαιη ότι μπορείτε να κάνετε όλοι κάτι καλύτερο και να είστε δημιουργικοί και χαρούμενοι».

Το Κέντρο Νεότητας είναι το πρώτο πανελλαδικά και λειτουργεί πιλοτικά από τον περασμένο Ιούλιο και το επισκέπτονται πενήντα παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών τα οποία έχουν υποστεί κακοποίηση ή προέρχονται από πολύ φτωχές οικογένειες. «Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Το μέλλον μας το φτιάχνουμε οι ίδιοι στηριζόμενοι στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας», είπε στα παιδιά η κ. Σακελλαροπούλου και συνέχισε: «Να αξιοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες που σας δίνει το Κέντρο Νεότητας, να δημιουργήσετε, να αναπτύξετε δεσμούς μεταξύ σας, να μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε. Η γνώση είναι δύναμη μας δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Μας παρέχει ελευθερία βούλησης, ελευθερία σκέψης».

Την κ. Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε η πρόεδρος του Κέντρου Νεότητας Βίκη Νάκου η οποία την ξενάγησε στις εγκαταστάσεις και την ενημέρωσε για τις δράσεις που αναπτύσσονται. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συζήτηση αρκετή ώρα με τα παιδιά άκουσε τα θέματα που τα απασχολούν και φωτογραφήθηκε μαζί τους. Νωρίτερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφτηκε την αγιορείτικη Εστία Θεσσαλονίκης όπου την υποδέχτηκε ο δήμαρχος και πρόεδρος της Εστίας Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος και την ξενάγησε στην Έκθεση Φωτογραφίας με τίτλο «Fred Boissonnas. Με τη σχεδία του Οδυσσέα».

Η Έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες του Fred Boissonnas από τη συλλογή του Ιωάννη Τρικόγλου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Ο κ. Ζέρβας πρόσφερε στην κ. Σακελλαροπούλου ένα συλλεκτικό αναμνηστικό από την έκθεση θησαυροί του Αγίου Όρους που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη το 1997 όταν η πόλη ήταν Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - λύματα: στο “κόκκινο” η Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης - μητέρα μαθήτριας: δεν θέλω το παιδί μου να γίνει νέος Φύσσας

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: θα πατάξουμε τους θύλακες φασισμού μέσα στα σχολεία (βίντεο)