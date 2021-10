Τοπικά Νέα

Απάτη “phishing”: νέα θύματα σε Αχαΐα και Αιτωλοακαναρνανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιτήδειοι «ψάρεψαν» τα θύματά τους μέσω αγγελιών στο διαδίκτυο και αποσπώντας τους κωδικούς τους, έγιναν πλουσιότεροι!

Άλλες δύο περιπτώσεις απάτης μέσω διαδικτύου καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Αχαΐα και Αιτωλοακαναρνανία, όπου δύο ανυποψίαστοι πολίτες έχασαν συνολικά 12.200 ευρώ!

Και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες εντόπισαν τα θύματά τους μέσω αγγελιών στο διαδίκτυο και κατόρθωσαν να τους αποσπάσουν τους κωδικούς τους.

Στην περίπτωση της Πάτρας, ο δράστης απέσπασε από το θύμα του 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «άγνωστος επικοινώνησε με ημεδαπό άνδρα, ο οποίος είχε αναρτήσει σε ιστοσελίδα, αγγελία πώλησης αυτοκινήτου. Στη συνέχεια απέσπασε από τον παθόντα τον αριθμό της τραπεζικής του κάρτας και τους κωδικούς του, με αποτέλεσμα ο δράστης να μεταφέρει από λογαριασμό του παθόντα, σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ. Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος άγνωστου δράστη».

Στην περίπτωση του Αγρινίου άγνωστοι δράστες επικοινώνησαν με μια γυναίκα, η οποία είχε αναρτήσει σε ιστοσελίδα, αγγελία πώλησης προϊόντων. «Προσποιούμενοι τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, ζήτησαν τα στοιχεία του λογαριασμού της, με αποτέλεσμα να μεταφέρουν από λογαριασμό της παθούσας, σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτου, το χρηματικό ποσό των 2.200 ευρώ» ανέφερε η ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: flamis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: θα πατάξουμε τους θύλακες φασισμού μέσα στα σχολεία (βίντεο)

Λιθουανία: αφαίρεσαν βίδες και καρφιά από στομάχι ασθενούς!

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης - μητέρα μαθήτριας: δεν θέλω το παιδί μου να γίνει νέος Φύσσας