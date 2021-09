Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Νεκρός από ανατροπή τρακτέρ (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 43χρονος στο Αγρίνο, ενώ με τον ίδιο τρόπο σκοτώθηκε κι ένας 68χρονος στην Λευκάδα.



Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας 43χρονος μέσα σε τρακτέρ στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην περιοχή "Κάτω Χώρα". Ο άτυχος άνδρας απεγκλωβίστηκε από το όχημα μετά από μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου που έσπευσε άμεσα στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του karvasaras.gr ο 43χρονος οδηγός τρακτέρ, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες που ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου, έχασε τον έλεγχο και το όχημα εξετράπη, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει και να τον καταπλακώσει, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσαν οχήματα και πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου που τον απεγκλώβισαν, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 43χρονος είναι γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στην ευρύτερη περιοχή και πατέρας δύο παιδιών.

Νεκρός σε δυστύχμα με τρακτέρ και στην Λευκάδα

Την ίδια ώρα, ακόμα ένα δυστύχημα με τρακτέρ σημειώθηκε στην Λευκάδα με θύμα έναν 68χρονο, σε αγροτική οδό στο Βουρνικά. Το τρακέρ που οδηγούσε 68χρονος, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του ατυχήματος διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Απολλωνίων.

