Δένδιας για διερευνητικές: Δεν αναμένουμε κάτι, δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις

Οι τουρκικές ενέργειες καταπατούν κάθε έννοια του Διεθνούς Δικαίου και της απλής λογικής, τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών.

«Οι τουρκικές ενέργειες είναι εντελώς απαράδεκτες, καταπατούν κάθε έννοια του Διεθνούς Δικαίου και της απλής λογικής», σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News, περιγράφοντας την πρόσφατη παρενόχληση ερευνητικού σκάφους, το οποίο βρισκόταν εντός της οριοθετημένης ελληνικής ΑΟΖ, 10 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης.

Όπως υπενθυμίζει μάλιστα ο κ. Δένδιας η παρενόχληση έγινε με τον ισχυρισμό ότι το σημείο αυτό είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα, με επίκληση στο παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο τουρκολυβικό μνημόνιο. «Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ενέργεια αυτή ήταν γραφική, αλλά δυστυχώς ήταν άκρως επικίνδυνη και βεβαίως καταδικαστέα», επισημαίνει και υπενθυμίζει πως κατά την τελευταία συνάντηση με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, τους έδειξε στο χάρτη το σημείο όπου έγινε η παρενόχληση του Nautical Geo. «Όπως λένε, μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις», αναφέρει. «Ακόμα και οι πιο δύσπιστοι εταίροι μας, αυτοί που δείχνουν ανοχή στις τουρκικές ενέργειες, έμειναν άφωνοι. Δεν μπόρεσαν να αρθρώσουν λέξη. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει τίποτα, ούτε κατ' ελάχιστο που να δικαιολογεί παρόμοια συμπεριφορά».

Ο κ. Δένδιας σημειώνει πως ο 63ος γύρος των διερευνητικών επαφών θα λάβει χώρα στις 6 Οκτωβρίου στην Άγκυρα, καθώς «παρά το κλίμα έντασης που συνεχίζει να καλλιεργεί η Τουρκία, θεωρούμε σκόπιμη την διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας». «Αλλά δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις», τονίζει χαρακτηριστικά. «Δεν αναμένουμε να προκύψει κάτι από αυτές τις άτυπες επαφές, καθώς, δυστυχώς, με την Τουρκία, επί του παρόντος τουλάχιστον, δεν φαίνεται να υπάρχει πεδίο έλλογης συνεννόησης. Όχι γιατί η επίλυση του ζητήματος που εξετάζεται, ήτοι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι δυνατή, αλλά γιατί η Τουρκία δεν αποδέχεται τους θεμελιώδεις κανόνες που προβλέπονται από την Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και πάλι όμως δηλώνω ότι θα επιθυμούσαμε να διαψευσθούμε».

Αναφερόμενος στη συμφωνία με τη Γαλλία σημειώνει πως πρόκειται για μια «εξαιρετικά σημαντική συμφωνία, που ενδεχομένως να αποδειχθεί ιστορική». «Η προμήθεια οπλικών συστημάτων πρέπει να εξελίσσεται και υπό μία ομπρέλα πολιτικών κατανοήσεων για τις κοινές προκλήσεις που τα συστήματα αυτά και οι άνθρωποι που τα υπηρετούν καλούνται να αντιμετωπίσουν», επισημαίνει.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών, η συμφωνία θωρακίζει την Ελλάδα, καθώς στο πλευρό της θα βρίσκεται πλέον η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η μόνη πυρηνική δύναμη. «Για τη χώρα μας, η οποία τελεί υπό μόνιμη απειλή πολέμου από την Τουρκία, το περιβόητο casus belli, εάν ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της, η αμυντική στήριξη που έρχεται να μας παράσχει η Γαλλία, μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δημιουργεί νέα δεδομένα», υπογραμμίζει.

Υπενθυμίζει όμως την απόλυτα αμυντική φύση της συμφωνίας, καθώς όπως αναφέρει, «η Ελλάδα δεν ακολουθεί τυχοδιωκτική πολιτική, αλλά ούτε θα δεχθεί να απεμπολήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα». Ακόμη, «η συμφωνία δημιουργεί τις βάσεις για την ενίσχυση της προβολής των ελληνικών θέσεων διεθνώς, μέσω του προβλεπόμενου στενού συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών». Και επίσης, «αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και της ευρωπαϊκής συνεννόησης, στόχους που ανέκαθεν υποστήριζε η Ελλάδα». «Αποτελεί μικρό, αλλά απαραίτητο βήμα για την ενηλικίωση της ευρωπαϊκής άμυνας, που με τη σειρά της αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής ένωσης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δένδιας σημειώνει πως οι εξελίξεις επηρεάζουν το ΝΑΤΟ θετικά, καθώς «απαντούν στο πάγιο αίτημα των ΗΠΑ για καλύτερο καταμερισμό των βαρών στην άμυνα, αλλά και μέσω της σταδιακής δημιουργίας ευρωπαϊκού βραχίονα εντός της Ατλαντικής Συμμαχίας». Τονίζει όμως πως «υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος μέχρι να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός υπερεθνικός στρατός, ο οποίος θα αναλάβει την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της ευρωπαϊκής επικράτειας, αλλά και τη διαχείριση κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή μας».

Αναφορικά με τη στάση της Αμερικής απέναντι στη συμφωνία, ο κ. Δένδιας δηλώνει ικανοποιημένος από τα θετικά σχόλια των ΗΠΑ και επαναλαμβάνει πως η αμερικανική πλευρά ήταν ενήμερη. Αναφέρει ακόμη πως ελπίζει οι συζητήσεις για την τροποποίηση της Αμοιβαίας Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον στις 14 Οκτωβρίου και υπενθυμίζει πως «η διαπραγμάτευση διεξάγεται σε μια εποχή που οι ΗΠΑ στρέφουν την προσοχή και το βάρος της παρουσίας τους στον Ειρηνικό». «Με τη συμφωνία αυτή, αναμένεται να εδραιωθεί η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην ελληνική επικράτεια», επισημαίνει. «Υπάρχουν, ουκ ολίγες, χώρες, οι οποίες κυριολεκτικά εκλιπαρούν τις ΗΠΑ να αναπτύξουν δυνάμεις στο έδαφός τους και είναι διατεθειμένες μάλιστα να επωμισθούν το κόστος».

Η συμφωνία, τονίζει, θα αποτελέσει σημαντική συνεισφορά στην διμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, που υπερβαίνει την αμιγώς στρατιωτική συνεργασία. Ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας- ΗΠΑ καλύπτει τομείς, όπως η ενέργεια, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του μεταναστευτικού-προσφυγικού, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας κλπ.

Αναφέρεται ακόμη στο ρόλο του Κογκρέσου των ΗΠΑ και σημειώνει πως ο νόμος για την Ανατολική Μεσόγειο του 2019, επέδρασε καταλυτικά στην επιβολή κυρώσεων για την πώληση όπλων στην Τουρκία, καθώς και στην άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο. Έτσι, εξίσου σημαντικό και συμπληρωματικό της M.D.C.A. είναι το Σχέδιο Νόμου για τη διμερή αμυντική συνεργασία που αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους, καθώς περιέχει διατάξεις για τη μεταφορά αμερικανικού στρατιωτικού υλικού στην Ελλάδα, τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα των F-35, καθώς και την ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο σχήμα Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ. Η Γαλλία, όπως και οι ΗΠΑ, είναι σύμμαχοι και στρατηγικοί εταίροι μας, αναφέρει ο κ. Δένδιας. «Η ενίσχυση των δεσμών με αμφότερες χώρες δεν είναι ανταγωνιστική, είναι συμπληρωματική και προς όφελος των εθνικών συμφερόντων των χωρών μας», καταλήγει.

