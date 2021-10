Κόσμος

Ερντογάν: Με... μπάσκετ απαντά στα δημοσιεύματα για την υγεία του (βίντεο)

Με ένα βίντεο στα social medi που παίζει μπάσκετ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απαντά στα δημοσιεύματα περί εξαιρετικά επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του.



Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται να παίζει μπάσκετ και να δίνει συμβουλές περί άθλησης, «απαντά» ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στα δημοσιεύματα περί εξαιρετικά επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του.

«Η άσκηση είναι πολύ σημαντική για την υγεία. Προσπαθώ και εγώ να αθλούμαι τρεις φορές την εβδομάδα. Πρέπει να κινούμαστε πολύ» αναφέρει ο Τούρκος Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter, η οποία συνοδεύεται από τρίλεπτο βίντεο, ντυμένο με μουσική υπόκρουση, που τον εμφανίζει να «βάζει καλάθι».

Sagl?k icin spor yapmak cok cok onemli. Ben de haftada uc gun spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vard?r. ?? pic.twitter.com/7sDmQV7MSp — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) October 3, 2021

Πάντως, πληθαίνουν, τους τελευταίους μήνες, τα δημοσιεύματα που θέλουν την κατάσταση της υγείας του Ταγίπ Ερντογάν να μην είναι καλή. Αυτό, άλλωστε, καταμαρτυρούν και διάφορα βίντεο που έχουν κατά καιρούς διαρρεύσει, κάνοντας έξαλλο τον σουλτάνο που θέλει να δείχνει πανίσχυρος.

Εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις, σύμφωνα με το Foreign Policy, υπάρχουν φήμες για την υγεία του Τούρκου προέδρου -συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών που τον θέλουν να αντιμετωπίζει κρίσεις αναπνευστικών προβλημάτων, ενώ φέρεται να έχει κάνει εμφύτευση εσωτερικού απινιδωτή. Σύμφωνα με αυτούς τους ισχυρισμούς, ο Τούρκος πρόεδρος αύξησε τον αριθμό των γιατρών γύρω του, μείωσε τις συναντήσεις με τον Τύπο και χρειάστηκε τη βοήθεια παυσίπονων πριν από δημόσιες εκδηλώσεις.

