Πολιτισμός

Πέθανε η Αριάδνη Γερασιμίδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της.Το συγκινητικό μήνυμα που άφησε.

Συγκλονίζει το τελευταίο μήνυμα της Αριάδνη Γερασιμίδου, που έφυγε από τη ζωή το πρωί της Δευτέρας, έπειτα από μάχη που έδωσε για 4 και πλέον χρόνια με τον καρκίνο.



Η νεαρή κοπέλα έχοντας αντιληφθεί το πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα, είχε γράψει ένα μήνυμα που ζήτησε να αναρτηθεί στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media μόλις... έφευγε.

Αυτό λοιπόν ανέφερε...

«Ούπς. Μάλλον τελικά έφυγα για κάπου καλύτερα! Όπως μου είχα υποσχεθεί έφυγα όμορφη οπότε όλα καλά! Θέλω να ξέρετε πως πάλεψα μέχρι τελευταία στιγμή 4 χρόνια και δυστυχώς νίκησε ο πόνος του καρκίνου.

Δε θέλω κανένας να λυπηθεί, θέλω να χαμογελάτε και να ζείτε την κάθε σας ημέρα ευτυχισμένοι!

Δεν αξίζει τίποτα παρά οι στιγμές που έχουμε! Να τις περνάτε όμορφα, να μην δουλεύετε πολύ και να ΖΕΙΤΕ!

Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για την τεράστια αγάπη που έχω πάρει από όλους! Γνωστούς και αγνώστους.

Για όσους με θέλουν δίπλα τους εκεί θα είμαι πάντα εκεί!

Και επειδή θέλω να οδηγείτε όλοι σωστά και με ασφάλεια, ψάξτε το #SafetyFirstGR, ένα πρότζεκτ οδικής ασφάλειας που το έκανα γιατί είχα πει πως ήθελα να μείνει κάτι καλό πίσω μου, για όταν φύγω.

Αυτά. Να έχετε ευτυχισμένες στιγμές!

Θα τα ξαναπούμε πάλι. Η ζωή συνεχίζεται! :)»

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τη δημοσιογράφο με την παρακάτω ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με ιδιαίτερη θλίψη τη δημοσιογράφο, μέλος της Ενώσεως Αριάδνη Γερασιμίδου, η οποία έχασε τη μακροχρόνια μάχη που έδινε με τον καρκίνο και «έφυγε» σήμερα, σε ηλικία μόλις 39 ετών.

Η Αριάδνη Γερασιμίδου γεννήθηκε το 1982, στην Αθήνα. Άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος, με αντικείμενο την επιμέλεια και διόρθωση κειμένων καθώς και την αρχισυνταξία και τη διαχείριση social media κειμένων με δημοσιογραφικό περιεχόμενο στα Μέσα “Sport Auto”, “Auto Motor und Sport”, “Fe-mail.gr”, “Alter Vita”, “Automedia.com.cy”, “Bee Magazine” και “Chip”.

Από το 2011 έως το 2014 ήταν ραδιοφωνική παραγωγός στο διαδικτυακό ραδιόφωνο “MoreRadio.gr” και παράλληλα ραδιοφωνική παραγωγός και συμπαρουσιάστρια στο ραδιόφωνο του “Alpha 98,9” στην καθημερινή δίωρη εκπομπή “Men and Speed”. Ήταν επίσης συμπαρουσιάστρια στην live εκπομπή «Formula 1» της τηλεόρασης του Alpha και παρουσίαζε μοντέλα και ειδήσεις από το χώρο του αυτοκινήτου κάνοντας και την επιμέλεια και το σενάριο των θεμάτων.

Από το 2011 έως το 2016 εργάστηκε στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» και στο «newsAuto.gr” με αντικείμενο τη σύνταξη κειμένων για το αυτοκινήτο, αποστολές στο εξωτερικό, επιμέλεια σεναρίων – σκηνοθεσίας και παραγωγή concept video εκπομπών αυτοκινήτου. Εργάστηκε επίσης, στην εφημερίδα "Free Sunday" και στην ιστοσελίδα www.free-sunday.gr ως υπεύθυνη της κατηγορίας του αυτοκινήτου. Το διάστημα 2016 – 2017 εργάστηκε στην εφημερίδα "Πρώτο Θέμα" & ProtoThema.gr ως εξωτερικός συνεργάτης σε αρχισυνταξία, σενάριο & παραγωγές video για διαφημιστικές καμπάνιες γενικού περιεχομένου & αυτοκινήτου.

Από το 2017 εργαζόταν στην ιστοσελίδα sdna.gr ως δημοσιογράφος -αρχισυντάκτρια σε θέματα αυτοκινήτου, αποστολές εξωτερικού και παραγωγή concept video εκπομπών αυτοκινήτου.

H Αριάδνη Γερασιμίδου ήταν μία νέα γυναίκα και καταξιωμένη στο αντικείμενό της δημοσιογράφος, με πολύ κέφι για τη ζωή και πολλούς στόχους και όνειρα. Δυστυχώς, η μοίρα της έπαιξε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι και της στέρησε τόσο πρόωρα το μέλλον της και την ίδια τη ζωή, βυθίζοντας την οικογένεια και τους οικείους της σε βαρύτατο πένθος.

Η ίδια έδειξε ως το τέλος μεγάλη γενναιότητα στη μάχη της με την ασθένεια και άφησε ως παρακαταθήκη μήνυμα ζωής και αισιοδοξίας για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή και τα προβλήματά της.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται την οικογένεια και τους οικείους της και αποχαιρετά με οδύνη την εκλεκτή συνάδελφο»

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή - Άγνωστος Στρατιώτης: Αγροτικό έφτασε έως το μνημείο

Επίθεση με βιτριόλι: Το “Πρωινό” στα χωριά της Ιωάννας και της κατηγορούμενης (βίντεο)

Τόνι Σφήνος στον ΑΝΤ1: Τα τραγούδια του Πασχάλη είναι έμπνευση, όχι ο ίδιος (βίντεο)