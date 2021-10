Νόμπελ Ιατρικής σε Τζούλιους και Παταπουτιάν

Οι δύο επιστήμονες τιμήθηκαν με Νόμπελ για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με το νευρικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού.

Με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2021 τιμήθηκαν σήμερα ο Αμερικανός Ντέιβιντ Τζούλιους και ο λιβανοαρμενικής καταγωγής επίσης Αμερικανός Αρντέμ Παταπουτιάν, για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το νευρικό σύστημα αισθάνεται τη θερμοκρασία και την αφή.

Οι «επαναστατικές ανακαλύψεις» τους «επέτρεψαν να κατανοήσουμε πώς η ζέστη, το κρύο και η μηχανική δύναμη μπορούν να προκαλέσουν τα νευρικά ερεθίσματα που μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε και να προσαρμοζόμαστε στον κόσμο γύρω μας», ανακοίνωσε η επιτροπή των Νόμπελ στη Στοκχόλμη. «Η γνώση αυτή χρησιμοποιείται για να αναπτυχθούν θεραπείες για ένα ευρύ φάσμα ασθενειών, περιλαμβανομένου του χρόνιου πόνου».

