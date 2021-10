Συνταγές

Κοτόπουλο με σταμναγκάθι αυγολέμονο από τον Πέτρο Συρίγο

Συνταγή για ένα ξεχωριστό φρικασέ ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής “το Πρωινό”.

Κοτόπουλο με σταμναγκάθι αυγολέμονο έφτιαξε την Τετάρτη ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό»!

Όπως είπε ο Πέτρος Συρίγος, είναι μια φανταστική παραδοσιακή συνταγή που είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται αυτή την εποχή, καλώντας όλους να την δοκιμάσουν.

Μάλιστα, μοιράστηκε και μικρά μυστικά με τους τηλεθεατές της εκπομπής «Το Πρωινό» για να «απογειώσουν» την συνταγή.

Συστατικά για Κοτόπουλο με σταμναγκάθι αυγολέμονο

3 μπούτια κοτόπουλο

500 γρ σταγμναγκάθι

2 τμχ πράσα (λευκό μέρος)

3 κρεμ.φρέσκο

2 κρεμμύδια λευκά

60 ml ελαιόλαδο

300 ml νερό(1 ποτήρι)

1 κύβο ζωμό κοτόπουλο

½ ματσάκι άνηθο

½ ματσάκι μαϊντανό

4 κρόκοι αυγών

2 λεμόνια χυμό

Η συνταγή για Κοτόπουλο με σταμναγκάθι αυγολέμονο

Σε μια μεγάλη ανοξείδωτη κατσαρόλα βάζουμε το ελαιόλαδο. Όταν η θερμοκρασία ανεβεί σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά τα κομμάτια από τα μπούτια του κοτόπουλου για 5-8 λεπτά και μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρυσαφί χρώμα. Αφαιρούμε τα μπούτια κοτόπουλο και προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το πράσο κομμένο μισοφέγγαρο, μόνο το λευκό μέρος και σοτάρουμε σε ελαιόλαδο. Έπειτα προσθέτουμε το κοτόπουλο, το νερο, τον κύβο κοτόπουλο και αλατοπιπερώνουμε. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύουμε για 30 λεπτά. Ανοίγουμε την κατσαρόλα και προσθέτουμε το πλυμένο σταμναγκάθι. Αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο νερό ακόμη, συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 15 λεπτά, προσθέτουμε το φρέσκο κρεμμύδι, τον άνηθο και τον μαιντανό. Σε ένα μπολ χτυπάμε με το σύρμα τους κρόκους τον αυγών, το χυμό λεμονιού και προσθέτουμε σε δόσεις τον ζεστό ζωμό από την κατσαρόλα. Βάζουμε τουλάχιστον την μισή ποσότητα και στη συνέχεια το επιστρέφουμε στην κατσαρόλα. Αφήνουμε να πάρει μια βράση και σβήνουμε. Σερβίρουμε με σταγόνες ελαιόλαδο και ψιλοκομμένο άνηθο.

