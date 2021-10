Τοπικά Νέα

Φωτιά στην Ηλεία (εικόνες)

Στις φλόγες δασική έκταση στην περιοχή Αστερέικα.

Μεγάλη δασική πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις τέσσερις το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή Αστερέικα στο Περιστέρι Αμαλιάδας.

Επί τόπου επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 11 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Πηγή: Ilialive.gr

