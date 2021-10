Κόσμος

Μητέρα έκαψε ζωντανό τον 8χρονο γιο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 32χρονη έκαψε τον 8χρονο επειδή αποκάλυψε στον πατριό του ότι τον απατούσε.

Σοκάρει η φρικιαστική υπόθεση της δολοφονίας ενός 8χρονου αγοριού από την μητέρα του στη Ρωσία.

Η 32χρονη έκαψε τον γιο της ζωντανό, επειδή το παιδί αποκάλυψε στον πατριό του ότι τον απατούσε. Η Anastasia Baulina θα περάσει τα επόμενα 15 χρόνια στη φυλακή.

Η 32χρονη εργαζόταν ως ταμίας σε κατάστημα κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι έλουσε τον γιο της, Andrey, με πετρέλαιο και στη συνέχεια άναψε τη φωτιά με ένα σπίρτο.

Η Baulina προσπάθησε να πείσει το δικαστήριο ότι ήθελε μόνο να τιμωρήσει το παιδί και όχι να τον σκοτώσει. Όπως περιέγραψε προσπάθησε γρήγορα να σβήσει τις φλόγες χρησιμοποιώντας χιόνι.

Οι δικαστές απέρριψαν τους ισχυρισμούς της, επειδή η 12χρονη κόρη της, Natalya, αποκάλυψε πως εκείνη μαζί με τον 35χρονο πατριό της έσπευσαν να σβήσουν τη φωτιά και να σώσουν τον 8χρονο.

Η Natalya είπε ότι η Baulina την ανάγκασε να βλέπει ενώ εκείνη έλουζε με τα καύσιμα τον άτυχο Andrey, ενώ της έλεγε “πάμε να δούμε πώς καίγεται το σκιάχτρο”.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Δράμα: 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εντολή Εισαγγελέα

Μπογδάνος στον ΑΝΤ1: Ήμουν απέναντι στον Κασιδιάρη, ο Δένδιας είχε κακή πληροφόρηση

Νίκος Παλαιοκώστας: Αποφυλακίζεται με όρους