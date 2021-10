Life

“Άγριες Μέλισσες”: ο Γιώργος Γεροντιδάκης στο “Πρωινό” για #MeToo και Μελέτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την “πολυδιάστατη” οικογένεια του, την προσωπική του ζωή, την πορεία του στην υποκριτική και τις “μεταβάσεις” στον ρόλο του Μελέτη.

«Μικρός είχε πρόβλημα και πονούσα, καθώς μέσα σε ένα καλοκαίρι, πήρα 20 πόντους. Ήμουν προτελευταίος στην παρέλαση και την επόμενη χρονιά πήγα στην δεύτερη σειρά», είπε στην αρχή της συνέντευξης του στο «Πρωινό» της Πέμπτης, ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Απαντώντας στον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά για την παιδική ηλικία και την οικογένεια του, ο Γιώργος Γεροντιδάκης είπε «ήμουν ήρεμος ως παιδί, κυρίως νομίζω επειδή δούλευα από μικρός. Ξεκίνησα με το «Peppermint» και ακολούθησαν πολλές δουλειές και στην τηλεόραση και στο θέατρο».

«Οι γονείς μου χώρισαν όταν εγώ ήμουν 4 ετών. Οι γονείς μου παντρεύτηκαν πάλι και η μητέρα έκανε άλλες δύο κόρες και ο πατέρας μου άλλον έναν γιό. Είμαστε πέντε αδέλφια. Ο αδελφός μου είναι μαζί με την σεφ Ντίνα Νικολάου στο Παρίσι. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Εγώ σαν μεγαλύτερος έχω την «εποπτεία» τους. Οι γονείς μας κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν, τα αδέλφια θα μείνουν όμως», είπε ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Ο ηθοποιός συνέχισε λέγοντας «η μητέρα μου είναι Ελληνίδα, παιδί μεταναστών, που έχει γεννηθεί στην Βενεζουέλα και η δεύτερη γυναίκα του πατέρα μου είναι από την Χιλή. Ο πατέρας μου ζει πλέον μόνιμα στην Αστυπάλαια, όπου έχει σουβλατζίδικο. Παλιά είχε σουβλατζίδικο στον Πειραιά, όπου πήγαινα και βοηθούσα για το χαρτζιλίκι μου, πριν πάω στο θέατρο για πρόβα».

Συμπλήρωσε πως «ακόμη και αυτή η δουλειά, που πρέπει να είσαι υπεύθυνος, αλλά και ότι κλήθηκα από μικρός να αντιμετωπίσω αυτήν την σύνθετη κατάσταση με την οικογένεια μου, με έχει κάνει να αντιμετωπίζω τις καταστάσεις πιο ώριμα».

Για τις Άγριες Μέλισσες και τον Μελέτη

«Ο Μελέτης έχει κάνει τεράστια διαδρομή, από «δεξί χέρι» του Δούκα στη πρώτη σεζόν, στην δεύτερη σεζόν γνώρισε τι σημαίνει οικογένεια και τώρα στον γ’ κύκλο κάνει την δική του οικογένεια. Νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει οικογένεια για να ξεχάσει και να αφήσει πίσω της τις πληγές του παρελθόντος, που όμως μένουν ανοιχτές. Αναζητά στήριξη και αποδοχή και για όσα πέρασε με την μητέρα του και με την Πηνελόπη. Κατά την κρίση μου, στον Μελέτη πάντα του γυρίζουν την πλάτη, ακόμη και η μητέρα του, παρά τα όσα έγιναν, δεν τον αποδέχθηκε γι΄ αυτό και έβαλε τέλος στην ζωή της. Ο Ακύλας του δίνει απλόχερα αυτό που του λείπει», είπε για τον ρόλο του Μελέτη στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες, πριν προβληθεί στο «Πρωινό» ακόμη ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Πέμπτης:

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο ενός γάμου, είπε «Δεν νιώθω ακόμη αρκετά ώριμος για να γίνω πατέρας, αν και μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά. Ο γάμος είναι μια επισημοποίηση. Νομίζω ότι είναι μια ημέρα πολύ κουραστική για το ζευγάρι που παντρεύεται…».

Τέλος ερωτηθείς για το #MeToo και τις καταγγελίες καλλιτεχνών για συναδέλφους τους, ο Γιώργος Γεροντιδάκης είπε ότι από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε και με συναδέλφους του έκαναν ομάδες και δράσεις υποστήριξης των ανθρώπων που έκαναν τις καταγγελίες και ότι πλέον «πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε και να ακούμε αυτούς που αποφάσισαν να μιλήσουν. Στην αρχή χρειάζονταν μία στήριξη και τώρα πρέπει να τους ακούσουμε προσεκτικά».

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: η μεγαλύτερη ποντιακή λύρα στον κόσμο χωρά πέντε άτομα!

“Άγριες Μέλισσες”: spoiler για την Δρόσω και σκηνές από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Επίθεση με βιτριόλι - ψυχίατρος Ιωάννας: συνάντησα έναν άνθρωπο χωρίς πρόσωπο