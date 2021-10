Υγεία - Περιβάλλον

Ιεράπετρα: Κοριτσάκι λιποθύμησε στο δρόμο

Το παιδί κατέρρευσε μπροστά στη μητέρα του, που έχασε τις αισθήσεις της από το σοκ που υπέστη.

Ώρες αγωνίας ζει η μητέρα ενός τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο έχασε τις αισθήσεις του και εμφάνισε σπασμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην κεντρική πλατεία της Ιεράπετρας, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να βοηθήσει, τόσο το άτυχο παιδί, όσο και τη μητέρα του, η οποία στη θέα του λιπόθυμου παιδιού της, έχασε και εκείνη τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με πληρoφορίες, ένας περαστικός, με γνώσεις πρώτων βοηθειών, προσπάθησε να βοηθήσει το κορίτσι το οποίο βρισκόταν σε ένα παρατεταμένο λιποθυμικό επεισόδιο, ελέγχοντας ότι αναπνέει κανονικά.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και με τη συνοδεία της Αστυνομίας το μετέφερε στο Νοσοκομείο της Ιεράπετρας.

