Νόμπελ Ειρήνης στους Μαρία Ρέσα και Ντμίτρι Μουράτοφ

Τιμήθηκαν για τη θαρραλέα μάχη τους υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης στις χώρες τους.

Δύο δημοσιογράφοι, η Μαρία Ρέσα από της Φιλιππίνες και ο Ντμίτρι Μουράτοφ από τη Ρωσία, τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ειρήνης 2021 για «τη θαρραλέα μάχη τους υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης» στις χώρες τους, ανακοίνωσε σήμερα η νορβηγική επιτροπή του βραβείου Νόμπελ.

Η Μαρία Ρέσα και ο Ντμίτρι Μουράτοφ «αντιπροσωπεύουν όλους τους δημοσιογράφους που υπερασπίζονται αυτό το ιδανικό σε ένα κόσμο όπου η δημοκρατία και η ελευθερία του Τύπου βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο και περισσότερο αντίξοες συνθήκες», δήλωσε στο Όσλο η πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής του Νόμπελ Μπέριτ Ράις-Άντερσεν.

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου, την επέτειο του θανάτου του σουηδού βιομηχάνου Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος ίδρυσε τα βραβεία με τη διαθήκη του το 1895.

Μαρία Ρέσα: Έχω πάθει σοκ

Η δημοσιογράφος από τις Φιλιππίνες Μαρία Ρέσα, η οποία σήμερα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης μαζί με τον Ρώσο δημοσιογράφο Ντμίτρι Μουράτοφ, δήλωσε ότι εξεπλάγη από την είδηση, μιλώντας στον ιστότοπο Rappler. "Έχω πάθει σοκ", τόνισε η Ρέσα στον ειδησεογραφικό ιστότοπο του οποίου είναι συνιδρύτρια.

Ο Ρώσος δημοσιογράφος Ντμίτρι Μουράτοφ δήλωσε σήμερα ότι αφιερώνει το Νόμπελ Ειρήνης, με το οποίο βραβεύθηκε μαζί με τη Φιλιππινέζα δημοσιογράφο Μαρία Ρέσα, στην εφημερίδα Novaia Gazeta της οποίας είναι διευθυντής και στους συνεργάτες του που δολοφονήθηκαν λόγω της εργασίας τους και των ερευνών τους.

"Δεν είναι ένα προσωπικό βραβείο. Είναι ένα βραβείο της Novaia Gazeta. Είναι ένα βραβείο για όσους σκοτώθηκαν υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των ανθρώπων στην ελευθερία της έκφρασης", δήλωσε ο Μουράτοφ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS, ενώ διάβασε και έναν κατάλογο με τα ονόματα των έξι δημοσιογράφων και συνεργατών της εφημερίδας που έχουν δολοφονηθεί, ανάμεσά τους και η Άννα Πολιτκόφσκαγια.

Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) δέχθηκαν με "χαρά" τη βράβευση δύο δημοσιογράφων, τονίζοντας ότι πρόκειται για "ένα ισχυρό μήνυμα, μια έκκληση για δράση".

