Oruc Reis: Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη – Μενέντεζ

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας οι πρόσφατες παράνομες δραστηριότητες από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο.



Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Γερουσιαστής Μενέντεζ συζήτησαν τις πρόσφατες παράνομες δραστηριότητες από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, σε τηλεφωνική επικοινωνία»,αναφέρει το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών στο Twitter.

?? Foreign Minister @Christodulides and Chairman of the #US Senate Foreign Relations Committee @SenatorMenendez discussed latest illegal activities by #Turkey in the #EastMed, in telephone conversation. pic.twitter.com/0qOk7xaDhQ — Cyprus MFA (@CyprusMFA) October 9, 2021

Με νέα NAVTEX που εκδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής (08.10.2021) από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι το σεισμογραφικό σκάφος “Oruc Reis” αρχίζει ξανά τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το Oruc Reis, μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν, «Αταμάν» και «Τζενγκίζ Χαν», θα κάνουν έρευνες έως και τις 16 Δεκεμβρίου, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Αττάλειας και της Κύπρου.

