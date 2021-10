Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Εθνική: Μάχη υπέρβασης για τη 2η θέση στη Στοκχόλμη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ούσα στο -3 από τους Σουηδούς ο μοναδικός στόχος είναι το «τρίποντο», προκειμένου να διατηρήσει ελπίδες για τη 2η θέση και τα μπαράζ.

Φαβορί δεν είναι και ούτε θα μπορούσε να είναι στον συγκεκριμένο αγώνα... Οι Σουηδοί έχουν μία πολύ «φρέσκια» κι ανανεωμένη ομάδα, που πήρε «πόντους» και ψυχολογία απ’ την πολύ καλή παρουσία της ως τους «16» του πρόσφατου Euro 2020, παίζουν στην κατάμεστη έδρα τους (έχει ανακοινωθεί sold out στο «Friends Arena» δύο μέρες πριν από το ματς) και με νίκη ουσιαστικά «καθαρίζουν» τη 2η θέση που οδηγεί στα μπαράζ των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 και θα πάνε για τη... μάχη πρωτιάς με την Ισπανία.

Απ’ την άλλη όμως, ουδείς μπορεί να θεωρεί... ξεγραμμένη εκ των προτέρων την Εθνική Ελλάδας, η οποία παραμένει αήττητη σε 14 επίσημους αγώνες απ’ τον Οκτώβριο του 2019 και πριν από λίγες εβδομάδες στο ΟΑΚΑ έδωσε ένα καλό «μάθημα» στους Σκανδιναβούς που κατέβηκαν με υπερβολικό... αέρα, θεωρώντας ότι θα κάνουν «περίπατο».

Αν δεν υπήρχαν αυτές οι δύο ισοπαλίες εκτός... προγράμματος με τη Γεωργία στο ΟΑΚΑ και με το Κόσοβο στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα στην Πρίστινα, η «γαλανόλευκη» ομάδα θα έκανε αυτή τη στιγμή άλλη... κουβέντα, ως προς το τι θα ζητούσε και θα διεκδικούσε το βράδυ της Τρίτης (12/10, 21:45) στη Στοκχόλμη. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ούσα στο -3 από τους Σουηδούς ο μοναδικός στόχος είναι το «τρίποντο», προκειμένου να διατηρήσει ελπίδες για τη 2η θέση και τα μπαράζ.

Τα προβλήματα είναι για άλλη μία φορά πολλά για τον Τζον φαν’τ’ Σιπ: Στην Κοπεγχάγη ο Ζέκα λόγω χιαστού, νοκ-άουτ με θλάση ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, εκτός και ο Γιώργος Τζαβέλλας λόγω καρτών. Στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (11/10), ο Ολλανδός τεχνικός άφησε ανοικτό και το ενδεχόμενο να αλλάξει το 3-4-1-2 σε 4-3-3, όμως στην τελευταία προπόνηση επί σουηδικού εδάφους δεν άνοιξε ούτε... δευτερόλεπτο τα χαρτιά του. Το ίδιο έπραξε και στη συνέντευξη Τύπου, όσο κι αν πιέστηκε απ’ τους Σουηδούς ρεπόρτερ οι οποίοι ορμώμενοι απ’ την... αποκαλυπτική διάθεση του δικού τους ομοσπονδιακού τεχνικού Γιάνε Άντερσον, ο οποίος έδωσε... φόρα παρτίδα τη δική του ενδεκάδα λίγο νωρίτερα, ζητούσαν κάτι ανάλογο κι απ’ τον Φαν’τ’ Σιπ.

Οι Σουηδοί θα παίξουν με κλασικό 4-4-2 και τους Όλσεν, Κραφτ, Λιντέλεφ, Ντάνιελσον, Αουγκούστινσον, Κλάεσον, Έκνταλ, Όλσον, Φόρσμπεργκ, Ίσακ και Κουάιζον στο βασικό σχήμα. Ο προπονητής της Ελλάδας, ωστόσο, δύσκολα θα αφήσει τελικά στην άκρη το 3-4-1-2 που ήταν άκρως αποτελεσματικό σ’ όλα τα ματς «πίεσης», με τον Σταφυλίδη να παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Τζαβέλλα στη θέση του αριστερού στόπερ, δίπλα στους Χατζηδιάκο και Μαυροπάνο. Από εκεί και πέρα, ο Βλαχοδήμος θα είναι ξανά ο βασικός γκολκίπερ, στα δυο άκρα θα βρεθούν οι Τσιμίκας και Ανδρούτσος, με τους Μπουχαλάκη και Σιώπη στον άξονα, τον «κάπτεν» Μπακασέτα λίγο πιο μπροστά και τους Μασούρα - Δουβίκα ή Παυλίδη στην επίθεση.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Γερμανός Τομπίας Στίλερ, με βοηθούς τους Κρίστιαν Γκίτελμαν, Έντουαρντ Μπέιτινγκερ και 4ο τον Κρίστιαν Μπανστούμπνερ. Στο VAR θα είναι ο Γερμανός Κρίστιαν Ντίνγκερτ και AVAR ο συμπατριώτης του Γκίντερ Περλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Διόνυσος: ύποπτος φάκελος με σκόνη προκάλεσε πανικό

The Guardian - Καρκίνος: Νέα θεραπεία μπορεί εξαφανίσει τους όγκους στο κεφάλι και το λαιμό

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 178 σημεία