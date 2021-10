Κοινωνία

Τροιζηνία - Bullying: Συνελήφθησαν μαθητής και οι γονείς του

Νέο κρούσμα bullying είδε το φως της δημοσιότητας. Μετά τις συλλήψεις, η υπόθεση έχει λάβει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Μετά την υπόθεση bullying και εκβιασμού 13χρονου μαθητή, ένα δεύτερο κρούσματα αποκαλύφθηκε στον Γαλατά Τροιζηνίας, το οποίο κατέληξε σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή, το μεσημέρι μετά το σχολείο, παρέες νεαρών μαθητών Γυμνασίου καθόντουσαν στην παιδική χαρά του Γαλατά. Ξαφνικά και χωρίς προφανή αιτία, μαθητής της Γ΄ τάξης πλησίασε έναν άλλο μαθητή της Β΄ τάξης και του έσβησε ένα τσιγάρο στο μπράτσο του.

Το γεγονός καταγγέλθηκε από τον μαθητή και τους γονείς του στο Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας, όπου μετά από έρευνες ταυτοποιήθηκε ο δράστης και συνελήφθη. Μαζί του συνελήφθησαν και οι γονείς του, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η υπόθεση έχει πάρει πλέον το δρόμο της Δικαιοσύνης.

