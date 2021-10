Πολιτική

Μητσοτάκης για Γεννηματά: Ευχή όλων να ξεπεράσει σύντομα τη δοκιμασία αυτή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηνύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης από τους πολιτικούς αρχηγούς στην Φώφη Γεννηματά.

Η περιπέτεια της υγείας της Φώφης Γεννηματά, ξεσήκωσε κύμα συμπαράστασης, όχι μόνο από τα στελέχη, ου Κινήματος Αλλαγής, αλλά και από σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο, καθώς όλοι έσπευσαν να ευχηθούν ταχεία ανάρρωση και καλή δύναμη στην πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στο διαδίκτυο για την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά: «Επικοινώνησα με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, για να της ευχηθώ από καρδιάς περαστικά και γρήγορη ανάρρωση. Ευχή όλων μας, να ξεπεράσει σύντομα τη δοκιμασία αυτή».

Επικοινώνησα με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, για να της ευχηθώ από καρδιάς περαστικά και γρήγορη ανάρρωση. Ευχή όλων μας, να ξεπεράσει σύντομα τη δοκιμασία αυτή.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 12, 2021

Επικοινωνία με την Φώφη Γεννηματά είχει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και σε μήνυμά του στο Twitter αναφέρει: «Επικοινώνησα πριν από λίγο με τη Φώφη Γεννηματά και της μετέφερα τις ειλικρινείς ευχές μου για καλή δύναμη και ταχεία ανάρρωση. Είναι βέβαιο ότι και αυτή τη μάχη, που ίσως είναι πιο σημαντική από τις άλλες της πολιτικής, θα την κερδίσει.»

Επικοινώνησα πριν από λίγο με τη Φώφη Γεννηματά και της μετέφερα τις ειλικρινείς ευχές μου για καλή δύναμη και ταχεία ανάρρωση. Είναι βέβαιο ότι και αυτή τη μάχη, που ίσως είναι πιο σημαντική από τις άλλες της πολιτικής, θα την κερδίσει. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) October 12, 2021

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτης Κουτσούμπας, απέστειλε στη Φώφη Γεννηματά το εξής μήνυμα: «Θα ήθελα να ευχηθώ από βάθους καρδιάς περαστικά και καλή δύναμη».

«Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχές μου στην κυρία Φώφη Γεννηματά για ταχεία ανάρρωση. Σε αυτή την μάχη, είμαστε όλοι στο πλευρό της», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Απ’ όλους μας στο ΜέΡΑ25, περαστικά στην Φώφη Γεννηματά. Η είδηση της ασθένειάς της με θλίβει και προσωπικά. Μια σοβαρή ασθένεια είναι εξ ορισμού άδικη και σκληρή. Εν προκειμένω είναι και πλήγμα για την πολιτική ζωή όταν οδηγεί στην απόσυρση μιας πολιτικής αντιπάλου. Σιδερένια!», ανέφερε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Δώρας Ζέμπερη: o πατέρας της στον ΑΝΤ1 ζητεί απαντήσεις

Σεισμός στην Κρήτη: η στιγμή που “χτυπούν” τα 6,3 Ρίχτερ (εικόνες)

Καιρός - “Μπάλλος” - ΓΓΠΠ: Τηλεδιάσκεψη για την κακοκαιρία και συστάσεις στους πολίτες