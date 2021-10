Κοινωνία

Η κακοκαιρία “Μπάλλος” φέρνει καταιγίδες, χαλάζι και χιόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κακοκαιρία «Μπάλλος» θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας από τη νύχτα της Τετάρτης. Τα κύρια χαρακτηριστικά του και οι περιοχές που θα πληγούν.

Η κακοκαιρία “Αθηνά” έφυγε, ο “Μπάλλος” έρχεται...

Το βαρομετρικό χαμηλό, που θα προσεγγίσει τη χώρα μας από τα δυτικά, θα είναι αυτό που θα προκαλέσει την κακοκαιρία «Μπάλλος», η οποία θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας από τη νύχτα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας «Μπάλλος» θα είναι τα παρακάτω:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες αρχικά θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Στερεά και σταδιακά θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα.

Χαλαζοπτώσεις σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας και στην Πίνδο από το πρωί της Πέμπτης 14/10.

Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάνουν τα 8 και την Παρασκευή 15/10 στο Ιόνιο τα 9 μποφόρ. Σημειώνεται ότι άνεμοι με πολύ ισχυρές ριπές ενδέχεται να συνοδεύουν και τις καταιγίδες που θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά και στις νησιωτικές περιοχές.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές.

Πηγή: meteo.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - ΑΠΘ: Ανεμβολίαστος φοιτητής το πρώτο κρούσμα

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου: “Πέφτουν” οι υπογραφές

Καλιφόρνια: “Εφιαλτική” ξηρασία έφερε τη φωτιά στην παραλία (εικόνες)