“Το Πρωινό” - Μιχαηλίδου: καταδικασμένος παιδεραστής ίσως δούλευε σε δομή με παιδιά

Αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για τις “τρύπες” στο νομικό πλαίσιο, που κλείνουν. Τι είπε για την ανυπαρξία μητρώου. Τι φέρνει ο νέος θεσμός του υπεύθυνου παιδικής προστασίας.

Με αναφορές στο περιστατικό της Ρόδου, με τον βιασμό της 8χρονης και την διαμονή της σε δομή, μακριά από το οικογενειακό της περιβάλλον, ξεκίνησε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την συζήτηση της με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 .

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε κυρίως στα θέματα κακοποίησης και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τα κενά που υπήρχαν στο νομοθετικό πλαίσιο και την ενίσχυση της προληπτικών μέσων για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων ή την άμεση καταγγελία τους στις αρμόδιες Αρχές.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Δόμνα Μιχαηλίδου, «στο κομμάτι της πρόληψης υπήρχαν κενά, που επέτρεπαν άνθρωποι που φρόντιζαν παιδιά σε κατασκηνώσεις, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ιδρύματα, ΚΔΑΠ και διάφορες άλλες δομές δημόσιες, ιδιωτικές, εκκλησιαστικές και άλλες, να έχουν καταδικαστεί για παιδεραστία. Δεν υπήρχε έλεγχος στο Ποινικό Μητρώο των εργαζόμενων».

Ερωτηθείσα αν υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις, η Υφυπουργός Εργασίας είπε ότι δυστυχώς δεν μπορεί κάποιος να το γνωρίζει, καθώς δεν προβλεπόταν η τήρηση σχετικών αρχείων, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και καταδικασμένοι για παιδεραστία ή κάθε άλλης μορφής κακοποίηση παιδιών, να απασχολούνταν σε δουλειές που έρχονταν σε άμεση επαφή με παιδιά.

«Τώρα γίναμε αυστηροί, άλλαξε ο νόμος και λέμε ότι για να δουλέψει κάποιος σε τέτοιες θέσεις, θα πρέπει να μην έχει καταδικαστεί ούτε να έχει «ανοιχτό» κάποιο τέτοιο θέμα, μια καταγγελία που έχει γίνει και είναι σε δικαστική εκκρεμότητα», προσέθεσε η κ. Μιχαηλίδου.

Ακόμη, όπως τόνισε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «σε κάθε δομή που φροντίζει και φιλοξενεί παιδιά, μπήκε ένας υπεύθυνος για την παιδική προστασία, που και τα παιδιά τον γνωρίζουν και οι γονείς μπορούν να τον εμπιστευθούν, ώστε οτιδήποτε δουν να το καταγγέλλουν και να μην φοβούνται να φθάσει κάτι στις αρμόδιες Αρχές. Καλύτερα να φθάσει κάτι λανθασμένο, παρά να μην φτάσει ποτέ»

