Εξαφάνιση 29χρονου από την Πάτρα: Εντοπίστηκε στην Αθήνα

Εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Τι αναφέρει η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Η περιπέτεια του 29χρονου Χρυσοβαλάντη Μπασιλάρη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 17 Σεπτεμβρίου, στην Πάτρα, έληξε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν εντοπίστηκε σε περιοχή της Αθήνας, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” προέβη στη λήξη του συναγερμού Missing Alert την Τετάρτη, κατόπιν ενημέρωσης από το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας.

«Το “Χαμόγελο του Παιδιού” θα βρίσκεται κοντά στον Μπασιλάρη Χρυσοβαλάντη και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

