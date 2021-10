Αθλητικά

Indian Wells – Τσιτσιπάς: πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά

Άντεξε κόντρα στον μαχητικό Άλεξ Ντε Μινόρ και πήρε την νίκη έπειτα από 2 ώρες και 44 λεπτά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Indian Wells, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι (Νο36 στον κόσμο).

Κόντρα στον μαχητικό Άλεξ Ντε Μινόρ ο Έλληνας πρωταθλητής τα βρήκε σκούρα, ίδρωσε, μόχθησε, βρέθηκε πίσω με 0-1, αλλά τελικά πήρε μία σπουδαία νίκη με ανατροπή με 2-1 (6-7 (3), 7-6 (3), 6-2).

Ήταν ένας πραγματικός... μαραθώνιος για τους δύο αθλητές. Χρειάστηκαν 2 ώρες και 44 λεπτά να κριθεί το παιχνίδι, με τον Στέφανο να παίρνει την ψυχολογία με το μέρος του μετά την κατάκτηση του 2ου σετ και να κυριαρχει στο τρίτο σετ, παίρνοντας δίκαια την πρόκριση.

