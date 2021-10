Κόσμος

Σόιμπλε: “απλός βουλευτής” από “ρυθμιστής” της ΕΕ

Να σπάσει ένα… ασύλληπτο “φράγμα” συνεχιζόμενης κοινοβουλευτικής παρουσίας ετοιμάζεται ο πρώην ΥΠΟΙΚ και πρών Πρόεδρος της Βουλής της Γερμανίας.

Οι Γερμανοί τον αποκαλούσαν «Yoda»-από τον ομώνυμο μικροκαμωμένο, σοφό και πανίσχυρο ήρωα στο Star Wars. Όχι τυχαία! Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ήταν από τους ελάχιστους πολιτικούς με τόσο μεγάλη επιρροή στη Γερμανία, αλλά και στην Ευρώπη , επί πολλά χρόνια.«Ο γέρος σοφός άντρας από τον οποίο όλοι ζητούσαν συμβουλές», γράφει η Tagesschau.

Πρωτοεξελέγη βουλευτής το 1972! Όταν η Άνγκελα Μέρκελ ήταν ακόμα στο Polytechnische Oberschule στο Τέμπλιν και διέπρεπε στα μαθηματικά και στα ρωσικά. Από τότε και επί 49 χρόνια ο Σόιμπλε εκλέγεται αδιαλείπτως (14 φορές), βουλευτής στην Bundestag –τα τρία τελευταία και Πρόεδρος. Στις τελευταίες εκλογές κέρδισε θριαμβευτικά και πάλι την έδρα του στο Οφενμπουργκ και «θα παραμείνει και τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια στη βουλή», όπως δήλωσε εκπρόσωπός του. Αλλά μέχρι εκεί: Απλός βουλευτής. Καμία σχέση με την νέα ηγετική ομάδα του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDU).

Στα 79 του χρόνια ο Σόιμπλε κάνει μια γενναία επιλογή για να κάνει τόπο στη νέα γενιά; Η κάνει την ανάγκη ,φιλοτιμία; Σε κάθε περίπτωση, ουδεμία σχέση θέλει να έχει με νέο, ισχυρό άνδρα της Ενωσης CDU/CSU –τον Βαυαρό πρωθυπουργό Μάρκους Ζέντερ. Ο Σόιμπλε πάλεψε όσο λίγοι ενάντια στην υποψηφιότητα Ζέντερ για την καγκελαρία. Όταν μάλιστα προεκλογικά , ο Βαυαρός πρωθυπουργός ρωτήθηκε ποιος ήταν ο πιο σκληρός εσωκομματικός του αντίπαλος, απάντησε μονολεκτικά: « Ο Σόιμπλε». Και η σύγκρουση αυτή Ζέντερ-Σόιμπλε θα συνοδεύει πλέον την Ενωση και στην αντιπολίτευση. « Αντίο από τον παλαιό»», γράφει η βερολινέζικη Tagesspiegel, αποχαιρετώντας τον Σόιμπλε, και προσθέτει: «Λίγοι έχουν διαμορφώσει το CDU όσο ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Αλλά η ήττα του Αρμιν Λάσετ ήταν και δική του. Δεν μπορεί πλέον να γίνει Πρόεδρος της Bundestag».

Θα μείνει στα πίσω έδρανα;

Ως πιο γηραιός βουλευτής, ο Σόιμπλε θα ανοίξει βέβαια τις εργασίες της νέας Bundestag στις 26 Οκτωβρίου, στην πανηγυρική έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Κάποιος άλλος θα καθίσει πίσω του, στο προεδρείο και θα ανοίξει το μικρόφωνο για τον Σόιμπλε. Αυτό θα είναι και το κύκνειο άσμα του ως ηγετική φυσιογνωμία του κόμματος. `Η μήπως ua συνεχίσει να κινεί τα νήματα από τα παρασκήνια;

Αλλωστε, φρόντισε να στείλει μήνυμα προς τη νεότερη γενιά, λέγοντας σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη στο ZDF ότι «οι νέοι χρειάζονται επίσης λίγο φρένο». Και αυτό δεν δείχνει ότι ο Σόιμπλε θα περιοριστεί στα …πίσω έδρανα της βουλής. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν αρκετοί εσωκομματικοί του αντίπαλοι. «Ανθρωπος της εξουσίας ο Σόιμπλε έπαιξε πόκερ και έχασε», λέει η βουλευτίνα του CSU, Εμι Τσέλνερ. «Εκανε πολιτική από τα παρασκήνια. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Πρόκειται για μια πολιτική που εφαρμοζόταν 100 χρόνια πριν»!

Και αν για τη Γερμανία ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε μπορεί να κάνει ότι θέλει, το αγωνιώδες ερώτημα πολλών Ευρωπαίων-ιδίως του Νότου –είναι αν θα συνεχίσει να επηρεάζει την γραμμή της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην οικονομία. Ιδιαίτερα τώρα που ξεκινά η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας. Ως πρώην υπουργός Οικονομικών, σχεδόν επί μία δεκαετία, ο Σόιμπλε είναι πολύ ενεργός στο θέμα. Εχει καταστήσει σαφή τη θέση του με άρθρα του στους Financial Times και την Ιταλική il Sole24ore, ενάντια στη χαλάρωση του Συμφώνου. «Ο Σόιμπλε είναι ο ηγέτης εκείνης της σχολής σκέψης που τώρα λέει: σταματήστε τη χαλάρωση», γράφει η ιταλική Huffpost.

Ποια γραμμή θα ακολουθήσει η ΕΕ;

«Πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική» - γράφει ο Σόιμπλε και προσθέτει: «Το βάρος του δημόσιου χρέους πρέπει να μειωθεί». Μετάφραση; Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν να επιστρέψουν στην αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία.

Το ανησυχητικό είναι ότι στη σχολή σκέψης του Γερμανού πολιτικού , ανήκουν αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες , όπως έδειξε η κοινή επιστολή που έστειλαν στο Eurogroup, οκτώ υπουργοί Οικονομικών των λεγόμενων «φειδωλών» χωρών του Βορρά. Εν ολίγοις, η «φειδωλή» Βόρεια Ευρώπη επιστρέφει στη δράση και όπως λέει ο Επίτροπος Πάολο Τζεντιλόνι, «θα είναι πολύ δύσκολη» η επίτευξη συμφωνίας των ευρωπαϊκών πρωτευουσών στην αναθεώρηση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας, πριν από την επανενεργοποίησή του ,το 2023.

Ο Σόιμπλε έχει βάλει κυρίως στο στόχαστρό του τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι, ο οποίος πρωτοστατεί στην εφαρμογή μιας «Κεϊνσιανής» πολιτικής ΕΕ. Αλλωστε , η αντιπαράθεση των δύο πολιτικών κρατάει από την εποχή που ο Ντράγκι ήταν Πρόεδρος της ΕΚΤ. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από το πρόσφατο βιβλίο του Ρομπέρτο Ναπολετάνο: «Μάριο Ντράγκι-Η επιστροφή του Λευκού Ιππότη», που αφορά την Ελλάδα: «Τον Ιούλιο του 2015 ,στη διάρκεια συζήτησης για την Ελλάδα σε μια νυχτερινή συνάντηση στις Βρυξέλλες, ο Ντράγκι διέκοψε τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: «Δεν είμαι ηλίθιος», απάντησε θυμωμένος ο Γερμανός υπουργός.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είχε επαναλάβει ότι ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα οδηγούσε την ΕΕ σε terra incognita, προκαλώντας έντονη νευρική αντίδραση από τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Γερούν Ντάισεμπλουμ ,που ήταν παρών στην αναμέτρηση, αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση επειδή το κλίμα είχε υπερθερμανθεί επικίνδυνα»…

Πηγή: naftemporiki.gr

