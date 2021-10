Οικονομία

Μητσοτάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου ενισχύει την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια

Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη σήμερα από την Ελλάδα και την Αίγυπτο εξασφαλίζει τη ροή της πράσινης ενέργειας, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός.

«Η διασύνδεση των δικτύων μεταφοράς μεταξύ των δύο χωρών μας αντιπροσωπεύει μια τολμηρή στρατηγική πρωτοβουλία», προσθέτει ο Πρωθυπουργός.

Μια συμφωνία μεγάλης γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας για ολόκληρη την Ευρώπη υπέγραψαν σήμερα η Ελλάδα και η Αίγυπτος, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Αφορά την πρώτη διασύνδεση της Ευρώπης με την Αφρική στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, οι βάσεις της οποίας μπήκαν σήμερα στην Αθήνα με τις υπογραφές στη συμφωνία ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου.

