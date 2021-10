Αθλητικά

Σάκκαρη: νέο ρεκόρ στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο ρεκόρ καριέρας, μάλιστα, μετά απο έναν αποκλεισμό της σε διεθνές τουρνουά, θα επικυρωθεί την Δευτέρα, για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Ποιος να το έλεγε στην Μαρία Σάκκαρη ότι θα έφτανε σε νέο ιστορικό ρεκόρ στην παγκόσμια κατάταξη, χωρίς να έχει κερδίσει την τελευταία εβδομάδα.

Η Ελληνίδα τενίστρια παρά το γεγονός ότι αποκλείστηκε πρόωρα στον πρώτο γύρο του Indian Wells, την Δευτέρα θα βρεθεί οριστικά στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης, νέο ρεκόρ καριέρας για την ίδια.

Θα κερδίσει δύο θέσεις από το Νο9 που βρίσκεται σήμερα τόσο γιατί οι Σβίοντεκ και Κένιν απώλεσαν σημαντικούς βαθμούς, όσο και γιατί η Τζαμπέρ δεν κατάφερε να φτάσει στον τελικό.

Η Τυνήσια ήταν η μόνη που απειλούσε την Σάκκαρη καθώς έπαιζε τα ξημερώματα στα ημιτελικά του Indian Wells, ωστόσο η Μπαντόσα την απέκλεισε και έτσι η Σάκκαρη, χωρίς απώλεια ή κέρδος βαθμών, κερδίζει δύο θέσεις και θα είναι στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης από μεθαύριο.

Θα είναι μάλιστα σε απόσταση 80 βαθμών από την 6η θέση που ανήκει αυτή τη στιγμή στην Σβιτόλινα.

Η πρώτη τριάδα δεν θα αλλάξει (Μπάρτι, Σαμπαλένκα, Πλίσκοβα), ωστόσο η Κρεϊτσίκοβα θα ανέβει στο Νο4 και η Μουγκουρούθα στο Νο5. Από την πτώση των Κένιν και Σβίοντεκ, η μεγάλη κερδισμένη είναι η Τζαμπέρ που ανεβαίνει πέντε θέσεις, στο Νο9. Η 10αδα κλείνει με την Οσάκα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Μπάλλος” - Νέα Φιλαδέλφεια: τι λένε οι μαθητές για την “γέφυρα” με τα θρανία

Δένδιας - Μπλίνκεν: με “βαριά” ατζέντα η πρώτη συνάντηση

Επίδομα θέρμανσης: Πριν τα Χριστούγεννα η καταβολή του μεγαλύτερου τμήματος