ΚΙΝΑΛ – Παπανδρέου: σε εξέλιξη ο κύκλος των επαφών με τους υποψήφιους

Ολοκληρώθηκαν τα ραντεβού με Γερουλάνο και Χρηστίδη. Αμφότεροι έκαναν λόγο για «εποικοδομητική συζήτηση».

Το πώς θα πορευτεί το Κίνημα Αλλαγής και η προοδευτική παράταξη στις εθνικές εκλογές ώστε να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα επικεντρώθηκε η συζήτηση στις διαδοχικές συναντήσεις του Γιώργου Παπανδρέου με τους υποψήφιους για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, Παύλο Γερουλάνο και Παύλο Χρηστίδη, στη Βουλή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Παπανδρέου δεν έθεσε θέμα να αποσύρουν τις υποψηφιότητές τους. Η συνάντηση με τον Π. Γερουλάνο κράτησε μία ώρα και όπως είπε σε δημοσιογράφους ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, «το διακύβευμα είναι η ενότητα της παράταξης», χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση εποικοδομητική. «Θα ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες. Σήμερα δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα», σημείωσε ο κ. Γερουλάνος.

Ανάλογο ήταν το περιεχόμενο της συζήτησης του κ. Παπανδρέου, λίγο αργότερα με τον Παύλο Χρηστίδη. Εστιάστηκε στο να διασφαλιστούν οι διαδικασίες τόσο για την εσωκομματική εκλογή καθώς και η ενωτική πορεία της παράταξης προς τις εθνικές εκλογές. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 45 λεπτά και μετά ο κ. Χρηστίδης δήλωσε.

«Είναι πάντα χαρά μου να μιλάω με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ήταν μια εποικοδομητική συζήτηση». Τις επόμενες ώρες ο Γιώργος Παπανδρέου πρόκειται να συνομιλήσει με τους Νίκο Ανδρουλάκη και Ανδρέα Λοβέρδο.





