Δήλεσι: Ηλικιωμένος που ποδοπατήθηκε από ληστές μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Συγκλονιστική μαρτυρία από θύμα ληστείας για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.

Τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με ληστές, περιέγραψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” ένας ηλικιωμένος από το Δήλεσι.

Όπως είπε ο κ. Μέμμος, τρεις ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του γιου του, που βρίσκεται πάνω από το δικό του και μέσα σε 4 λεπτά άρπαξαν χρυσαφικά και λίρες και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Όταν χτύπησε ο συναγερμός, εκείνος άναψε τα φώτα και ξεκίνησε να ανέβει στον 2ο όροφο, με αποτέλεσμα να συναντηθεί μαζί τους στις σκάλες.

Με μία κλωτσιά τον πέταξαν στις σκάλες και τον ποδοπάτησαν οι ληστές για να διαφύγουν.

Ο γιος του ηλικιωμένου απουσίαζε. Ο κ. Μέμμος επεσήμανε πως δεν επαρκεί η αστυνόμευση στο Δήλεσι, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως οι αστυνομικοί που υπάρχουν στην περιοχή κάνουν ό,τι μπορούν.

