“Το Πρωινό” - Βάπτιση μικρής Λυδίας: Ποιοι βρέθηκαν στο τραπέζι και ποιο ήταν το κλίμα (βίντεο)

Βαπτίστηκε η μικρή Λυδία. Τρεις οι νονοί, παρόντες; στην Εκκλησία και οι γονείς του πιλότου.

Βαπτίστηκε χθες Κυριακή η μικρή Λυδία, κόρης της Καρολάιν στην Αλόννησο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1, σήμερα η νεοφώτιστη συνοδευόμενη από τις γιαγιάδες της έλαβε την πρώτη θεία κοινωνία.

Η βάπτιση έγινε υπό άκρα μυστικότητα σε στενό οικογενειακό κύκλο παρουσία των γονέων της Καρολάιν και του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Το μυστήριο τελέστηκε στο εξωκκλήσι του Κοιμητηρίου Αλοννήσου, απέναντι από το πατρικό σπίτι της οικογένειας Κράουτς και μόλις πέντε μέτρα μακριά από τον τάφο της άτυχης γυναίκας.

Οι νονοί της μικρής Λυδίας ήταν τρεις συμμαθητές της Καρολάιν και επιλέχθηκαν από τη γιαγιά της.

Δεν κυκλοφόρησε προσκλητήριο, αλλά το κάλεσμα έγινε τηλεφωνικά από την μητέρα της Καρολάιν.

Αμέσως μετά την τελετή, ακολούθησε γεύμα σε ταβέρνα της Χώρας της Αλοννήσου, στο οποίο δεν παρεβρέθηκαν οι πατρικοί παππούδες.

