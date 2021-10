Life

Φαίη Σκορδά: Σπάνια βραδινή έξοδος για την παρουσιάστρια (εικόνες)

Η Φαίη Σκορδά μαγνήτισε τα βλέμματα με την εμφάνισή της...

Μια βραδινή έξοδο αποφάσισε να κάνει πρόσφατα η Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια του «Πρωινού» βρέθηκε στο Θέατρο ΗΒΗ για να παρακολουθήσει την παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη, «Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του».

Η Φαίη Σκορδά επέλεξε ένα total black leather look, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες ενώ τελειοποίησε την εμφάνιση της με ένα κόκκινο κραγιόν. Όπως είναι λογικό η ίδια μαγνήτισε τα βλέμματα και εντυπωσίασε με την κομψότητα της.

Λίγο μετά η Φαίη Σκορδά φωτογραφήθηκε με τον Γιάννη Κουκουράκη, που παίζει στην παράσταση και τον οποίο παρακολουθούμε για 3η συνεχόμενη χρονιά μέσα από την επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες».

