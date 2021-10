Life

“Η Φάρμα”: Ονόματα - έκπληξη φλερτάρουν με τον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τα έξι ονόματα που είναι κοντά στο να πουν το μεγάλο “ναι” στο ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1. Οι πρώτες εικόνες από τις εγκαταστάσεις της "Φάρμας".

H “Φάρμα”, το πετυχημένο ριάλιτι περιπέτειας επιστρέφει στον ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό", ο Βαγγέλης Περρής ανέφερε μερικά ονόματα ακόμα, με κάποια από αυτά να προκαλούν αίσθηση. «Μάλλον είναι έτοιμη να βρίσκεται στη "Φάρμα" η Μαρίνα Πατούλη. οι συζητήσεις γίνονται, το κλίμα είναι θετικό, δεν είναι ολοκληρωμένο», ανέφερε.

Στα νέα ονόματα που ακούστηκαν είναι και οι: Χρήστος Βολικάκης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Αναστασία Γιούσεφ, Μιρέλλα Μανιάνι, Αθανασία Τσουμελέκα.

Για πρώτη φορά στο "Πρωινό” είδαμε και τις νέες εγκαταστάσεις της “Φάρμας”, η οποία βρίσκεται ακόμα υπό κατασκευή.

