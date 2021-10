Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης εκπρόσωπος Τύπου μέχρι τις εκλογές

Καλύπτει το κενό που άφησε ο Χρηστίδης με την παραίτηση του, προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ, αναλαμβάνει και χρέη εκπροσώπου Τύπου του κόμματος.

Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται το κενό που άφησε ο Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος παραιτήθηκε προ ημερών, προκειμένου να διεκδικήσει την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η αλλαγή τίθεται σε ισχύ έως τις κάλπες για την ανάδειξη νέας ηγεσίας.

Το ενδιαφέρον στο ΚΙΝΑΛ, αυτή την στιγμή είναι επικεντρωμένο στις τελικές αποφάσεις του Γιώργου Παπανδρέου και στο αν τελικά θα είναι υποψήφιος στις εσωκομματικές εκλογές.

Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκαθαρίσει τη στάση του τις επόμενες ώρες, καθώς η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων λήγει στις 18:00 της Πέμπτης.

