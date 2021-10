Ιταλία: Αρχαία ελληνικά κεραμικά σε ναυάγιο του 7ου π.Χ αιώνα (βίντεο)

Πολιτισμός

Εντυπωσιακές εικόνες έρχονται στο φως μετά την ανακάλυψη ναυαγίου κορινθιακού πλοίου στο κανάλι του Οτράντο.



Εντυπωσιακές εικόνες έρχονται στο φως μετά την ανακάλυψη ναυαγίου κορινθιακού πλοίου στο κανάλι του Οτράντο, στην Ιταλία. Τα ευρήματα που ανασύρθηκαν από τον βυθό «ξαναγράφουν» την ιστορία των εμπορικών σχέσεων της Ιταλίας με την Αρχαία Ελλάδα.

Σε βάθος 780 μέτρων στο στενό του Οτράντο, ο βυθός αφηγείται μια ιστορία ηλικίας 2700 ετών. Πολύχρωμοι αμφορείς και αγγεία, κεραμικά φλιτζάνια κρασιού, αρχαιοελληνικά αριστουργήματα.

Το πολύτιμο φορτίο ανακαλύφθηκε στο ναυάγιο κορινθιακού πλοίου που τον 7ο αιώνα π.Χ ταξίδευε προς τη Μεγάλη Ελλάδα, την επικράτεια των Ελληνικών αποικιών στη Σικελία και τη νότια Ιταλία.

Η ανακάλυψη έγινε τυχαία στη διάρκεια των επιχειρήσεων κατασκευής του Αδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις των ευρημάτων αποτύπωσαν την σημαντικότητα της αρχαιολογικής ανακάλυψης καθώς όρισαν την αρχή των εμπορικών σχέσεων της Magna Grecia, σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου από ότι πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Το Ιταλικό υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε πως θα φέρει στην επιφάνεια και τα υπόλοιπα 200 ευρήματα που παραμένουν στο βυθό ώστε να εκτεθούν σε ένα νέο μουσείο, επιστρέφοντας παράλληλα στην ανθρωπότητα όχι μόνο τους θησαυρούς που κρύβονται στη θάλασσα αλλά και την ιστορία μας.

