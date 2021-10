“Το Πρωινό” - Παπατριανταφύλλου: Ο “Ήλιος”, ο Λιγνάδης και η παρεξήγηση (βίντεο)

Life

Όσα αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου στη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου που πρωταγωνιστεί στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Ήλιος» φιλοξενήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε με δηλώσεις στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, την θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί, καθώς και για το περίπτερο του πατέρα του στο οποίο εργάζεται περιστασιακά.

Συγκεκριμένα ο ηθοποιός είχε αναφερθεί στον Δημήτρη Λιγνάδη και οι δηλώσεις του οι οποίες ήταν μονταρισμένες προκάλεσαν αρνητικά σχόλια από τη Ναταλία Γερμανού και ο ίδιος απάντησε μέσω instagram τονίζοντας ότι πρόκειται για προϊόν κακού μοντάζ.

Ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου ξεκαθάρισε: «Όταν δίνεις μια συνέντευξη 35-40 λεπτών και παίζουν 2 λεπτά, είναι λογικό να κοπούν διάφορα. Αυτό που κόπηκε ήταν αυτό για το οποίο αντέδρασε η κ. Γερμανού. Με ρώτησε ο δημοσιογράφος για τον Δημήτρη Λιγνάδη, του είπα ότι τον ξέρω τον άνθρωπο, τον είχα καθηγητή και εμένα προσωπικά δεν μου είχε κάνει τίποτα, αλλά… Από εκεί και πέρα είπα όλες τις θέσεις μου, τα πιστεύω μου. Κόπηκε εκεί το βίντεο και η κ. Γερμανού αντέδρασε».

Και αποκάλυψε: «Η Ναταλία Γερμανού επικοινώνησε μαζί μου, έκανε repost την ανάρτησή μου και μου εγγυήθηκε ότι την εβδομάδα που έρχεται θα παιχτεί ολόκληρο το απόσπασμα».

