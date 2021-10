Πολιτική

Οικονόμου: ασκούμε ενεργητική διπλωματία που αποδίδει

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στον δακτύλιο που κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα, αλλά και στην αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος.

«Ένα ακόμα σημαντικό γεγονός για τη διεθνή θέση της χώρας μας και την προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων προστέθηκε χθες κατά την 9η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Υπογράφηκε χθες Μνημόνιο για τη διασύνδεση των τριών χωρών στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, Μνημόνιο για τριμερή συνεργασία σε θέματα αποδήμων και υπήρξε και κοινή Πολιτική Διακήρυξη, με την οποία οι τρεις ηγέτες παίρνουν ξεκάθαρη θέση σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις και καταδικάζουν την τουρκική προκλητικότητα. Όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι θέσεις μας και των τριών κρατών ταυτίζονται στην καταδίκη της προκλητικής πρακτικής και της επιθετικής ρητορικής της Τουρκίας», επεσήμανε ο κ. Οικονόμου.

Κατά τη χθεσινή τριμερή Σύνοδο προέκυψαν πολύ καθαρά και εμφατικά μηνύματα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ανέλυσε, «Οι τρεις ηγέτες με τη διακήρυξή τους ανάμεσα στα άλλα επαναβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά τους για τη συνέχιση της συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος ενισχύοντας την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε, «Απευθύνουν μήνυμα προς την Τουρκία να απέχει από προκλήσεις και μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο όπως η παρενόχληση ερευνητικών πλοίων που έχουν αδειοδοτηθεί από την Ελλάδα ή την Κύπρο.

Υπογραμμίζουν τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών στις θαλάσσιες ζώνες τους. Καταδικάζουν τις συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και όλες τις άλλες παράνομες δραστηριότητες σε περιοχές που βρίσκονται εντός της υφαλοκρηπίδας της Ελλάδας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Και τέλος υπογραμμίζουν ότι το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της θάλασσας και προφανώς δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα».

Στο σημείο αυτό ο κ. Οικονόμου επεσήμανε πως «όπως όλοι έχουν αντιληφθεί, τα τελευταία δύο χρόνια λαμβάνει χώρα μια ενεργητική και πολύπλευρη διπλωματία η οποία αποδίδει.

Η κυβέρνηση έχει αξιοποιήσει το προστιθέμενο κύρος της κι έχει αδράξει κάθε χαραμάδα ευκαιρίας που παρουσιάστηκε για να αναβαθμίσει γεωστρατηγικά, πολιτικά και οικονομικά την πατρίδα. Βρισκόμαστε σε ένα δρόμο που ήδη δρέπουμε τους καρπούς των κόπων μας. Αλλά δεν έχουμε επαναπαυθεί, ούτε τελειώσει. Έχουμε πολλά ακόμα να περιμένουμε και η ισχυροποίηση της Ελλάδας θα συνεχιστεί ανυποχώρητα. Η Ελλάδα άλλαξε σελίδα οριστικά και σε αυτό το κομμάτι.

Τα μέτρα για τον δακτύλιο

Αναφορικά με το μέτρο του δακτυλίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «Από την ερχόμενη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου μπαίνει σε εφαρμογή το μέτρο του δακτυλίου. Όλα τα αυτοκίνητα θα μπαίνουν στο δακτύλιο εναλλάξ σύμφωνα με το καθεστώς μονά-ζυγά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας τους.

Εξαιρούνται και θα μπορούν να μπαίνουν καθημερινά στο δακτύλιο ανεξάρτητα από τον αριθμό τους δύο βασικές κατηγορίες:

-Πρώτον οι τύποι των «καθαρών» οχημάτων , δηλαδή, τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά, τα από κατασκευής φυσικού αερίου και υγραερίου και τα Euro 6 που εκπέμπουν ρύπους κάτω από 120 gr CO2.

, δηλαδή, τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά, τα από κατασκευής φυσικού αερίου και υγραερίου και τα Euro 6 που εκπέμπουν ρύπους κάτω από 120 gr CO2. -Και δεύτερον όσοι έχουν άδεια δακτυλίου. Εκεί υπήρχαν πάρα πολλές εξαιρέσεις και θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μειωθούν και να εκλογικευθούν».

Και συνολικά σχολίασε πως «Τα μέτρα αυτά συμβάλλουν τόσο στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο και στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. Αποσκοπούν στην βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη, με λιγότερη ταλαιπωρία και καθαρότερη ατμόσφαιρα.

Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της λειτουργίας του δακτυλίου αποφασίστηκε να συγκροτηθούν δύο ομάδες εργασίας: Ένα Παρατηρητήριο που θα «ομογενοποιήσει» δράσεις και αποφάσεις για την κίνηση με συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργείων, αλλά και Δήμων, Περιφέρειας και επιστημόνων, αλλά και μια τεχνική ομάδα που θα παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του δακτυλίου».

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αδειάζει στεγνά τον αρμόδιο υπουργό κ. Καραμανλή, για τα διόδια και τον δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση, «όσο οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη αυτοσχεδιάζουν, κουτουλάνε μεταξύ τους από την ασυνεννοησία και αυτοεξευτελίζονται, και όσο τα ΜΜΜ αποτελούν παράγοντα υπερμετάδοσης της πανδημίας λόγω ακραίου συνωστισμού, τόσο η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται όλο και πιο ανυπόφορη».

Προτεραιότητα η αντιμετώπιση του Δημογραφικού

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στα πέντε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Επεσήμανε πως: Η αντιμετώπιση του δημογραφικού εξακολουθεί να παραμένει μια πολύ υψηλή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Προωθούμε πέντε νέα μέτρα κοινωνικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που αφορούν:

1.Την προώθηση εναλλακτικών μορφών φύλαξης παιδιών μέσα από το νέο πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς», σε περιοχές που δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί.

2.Τη δημιουργία μονάδων παιδικής μέριμνας σε 120 μεγάλες επιχειρήσεις με δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε πρώτη φάση θα μπορούν να καλυφθούν 2.500 μικρά παιδιά.

3.Τη χρηματοδότηση με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης της δημιουργίας 50.000 νέων θέσεων για βρέφη και νήπια σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και την παράλληλη προώθηση της δημιουργίας 150 νέων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

4.Τη στήριξη -επίσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης- με στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης σε μητέρες που μένουν εκτός αγοράς εργασίας, προκειμένου να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Ήδη ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα για 10.000 νέες θέσεις εργασίας στο οποίο οι άνεργες μητέρες θα έχουν προνομιακή μεταχείριση.

5. Μέσω της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που έχουμε προωθήσει για τη νέα γενιά μπαίνει φρένο στην υπερβολική έκθεση του συστήματος στον δημογραφικό κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζονται υψηλότερες συντάξεις για τους νέους. Το νέο σύστημα θα ισχύσει για αυτούς που εισέρχονται στην αγορά εργασίας από 1/1/2022 και, εφόσον το επιθυμούν, για τους νέους κάτω των 35 ετών.

